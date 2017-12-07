В защиту трудовых отношений

Надзор за соблюдением трудовых прав граждан, включая права на своевременное и в полном объеме вознаграждение за труд, является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.

Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы относится к основным принципам правового регулирования трудовых отношений. Право каждого гражданина на вознаграждение за труд закреплено в Конституции Российской Федерации.

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Действующим законодательством предусмотрены различные виды ответственности работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику: дисциплинарная, материальная, административная и уголовная.

В силу статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

По всем нарушениям трудового законодательства, в том числе законодательства об оплате труда, гражданам следует обращаться в прокуратуру Боровского района как письменно, так и по телефонам: 8 4-40-04,

8 4-37-11.

Прокуратура Боровского района

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