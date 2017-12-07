День благодарности бескорыстию

На минувшей неделе тихо и незаметно прошло 5 декабря. Вроде бы обычный рабочий день, ничем не отличающийся от других. Мало кто вспомнил, что с недавних пор он стал официальным днем, когда каждый из нас может сказать ещё раз «спасибо» всем бескорыстным помощникам, без участия которых сегодня невозможно представить ни одно крупное мероприятие, в том числе и в Боровском районе.

С 1985 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН 5 декабря стал Международным днем добровольца. А в конце ноября 2017 года президент Владимир ПУТИН своим Указом учредил этот праздник как государственный. Несомненно, это означает, что та работа, которую различные волонтерские организации ведут на протяжении долгих лет, получила долгожданную оценку государства.

Но если в масштабах России о добровольческом движении чаще вспоминают в периоды проведения крупномасштабных мероприятий, таких как олимпиада или форумы, то в Боровском районе для большинства населения этот труд и вовсе мало заметен. А между тем, практически не осталось ни одного события, которое могло бы пройти без помощи добровольцев.

Сегодня на территории района активно и совершенно бескорыстно оказывают помощь несколько добровольческих отрядов. В Боровске это Молодежное независимое движение, участники которого регулярно проводят акции среди боровчан «Беги за здоровьем вместе с нами», привлекая жителей к активному образу жизни. Их силами на территории муниципалитета в течение года регулярно проводятся субботники, во время которых молодежь расчищает от мусора и бурьяна заброшенные городские окраины.

В Балабанове волонтерский отряд при Доме культуры существует давно и уже успел стать для администрации города помощником, на которого можно опереться в любой ситуации. В этом отряде преимущественно школьники. Однако, вразрез расхожему мнению, что служением обществу занимается тот, у кого нет другого полезного занятия, эти мальчишки и девчонки успевают совмещать учебу в школе, занятия в кружках и секциях с помощью городу. Их силами проводится вся координационная работа на массовых мероприятиях, именно они - одни из самых активных участников городских субботников.

Параллельно с ними помогает Балабанову в решении его социальных вопросов и Молодежный совет при Городской Думе. Эти активисты - завсегдатаи патриотических мероприятий, а также верные помощники в деле благоустройств города.

Теперь у этих ребят появился свой праздник, официально учрежденный в России, и декабрь - неплохое время, чтобы подвести итоги проделанной за год работе и получить заслуженную похвалу за работу, которую большинство из взрослых предпочитают не замечать и недооценивать. И это повод для каждого из нас задуматься о том, насколько мы способны оценивать чужой труд, труд людей, жертвующих для нас своим свободным временем. Поверьте, им - волонтерам думать об отношении окружающих к их работе некогда.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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