Депутаты Заксобрания приняли областной бюджет на 2018 год

30 ноября состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области. Основным вопросом повестки стало принятие областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов во втором и третьем чтениях.

С УЧЕТОМ МНЕНИЙ

Доходы областного бюджета в следующем году составят 51 млрд 699 млн рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 53 млрд 267 млн рублей. 60 процентов расходов областного бюджета составляют расходы социального характера.

К проекту бюджета депутаты приняли ряд поправок. В частности, инициированные губернатором, профильным комитетом, депутатами и Контрольно-счетной палатой. Кроме того, депутаты поддержали инициативу Председателя Законодательного Собрания Виктора БАБУРИНА от фракции «Единая Россия», которая рекомендует областному правительству в случае поступления дополнительных средств увеличить финансирование программы «Чистая вода» на 80 млн рублей.

Комментируя данный вопрос, Виктор Бабурин подчеркнул:

- Проблема качественного водоснабжения существует во многих муниципальных образованиях. Депутатами сельских поселений это не раз высказывалось, поэтому и появилось такое предложение. Поправка рассчитана таким образом, чтобы каждый депутат в своем округе в пределах 2 млн рублей смог решать существующие проблемы.

Парламентарии большинством голосов поддержали проект бюджета.

- Проделана большая работа. Особая нагрузка традиционно ложится на Министерство финансов. Большая работа проведена Комитетом по бюджету, финансам и налогам. Мнения, которые были высказаны общественностью и депутатами, учтены. Баланс интересов соблюден. Мы располагаем серьезными ресурсами, которые позволяют нам решать многие вопросы населения, - подчеркнул Виктор Бабурин по итогам принятия основного финансового документа области.

МЕДРАБОТНИКАМ УВЕЛИЧАТ ОКЛАДЫ

Депутаты также приняли закон, разработанный региональным Министерством здравоохранения, касающийся изменения системы оплаты труда медицинских работников.

Документ подготовлен в целях реализации «майских указов» Президента Российской Федерации и в соответствии с рекомендациями федерального министерства. Отмечалось, что в целом на увеличение окладов медработников потребуются дополнительные средства из областного бюджета Калужской области в размере 237 млн рублей.

Внесены также изменения в закон «Об установлении нормативов». Они касаются повышения заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, а также повышения на 4 процента зарплаты работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие «майских указов» и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАТУС

В ходе заседания сессии депутаты областного парламента приняли обращение к Председателю Правительства РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ об установлении памятной даты 11 ноября - Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 г.

В обращении подчеркивается особая значимость этого события в отечественной истории, итогом которого стало окончательное освобождение Руси от ордынского ига и обретение независимости Российского государства.

Народные избранники предлагают ускорить процесс внесения соответствующего федерального закона на рассмотрение депутатов Государственной Думы РФ.

Наталья ГРИДИНА

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