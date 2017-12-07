07.12.2017

Депутаты Заксобрания приняли областной бюджет на 2018 год



30 ноября состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области. Основным вопросом повестки стало принятие областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов во втором и третьем чтениях.

 

С УЧЕТОМ МНЕНИЙ

 Доходы областного бюджета в следующем году составят 51 млрд 699 млн рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 53 млрд 267 млн рублей. 60 процентов расходов областного бюджета составляют расходы социального характера.

К проекту бюджета депутаты приняли ряд поправок.  В частности, инициированные губернатором, профильным комитетом, депутатами и Контрольно-счетной палатой. Кроме того, депутаты поддержали инициативу Председателя Законодательного Собрания Виктора БАБУРИНА от фракции «Единая Россия», которая рекомендует областному правительству в случае поступления дополнительных средств увеличить финансирование программы «Чистая вода» на 80 млн рублей.

 Комментируя данный вопрос, Виктор Бабурин подчеркнул:

- Проблема качественного водоснабжения существует во многих муниципальных образованиях. Депутатами сельских поселений это не раз высказывалось, поэтому и появилось такое предложение. Поправка рассчитана таким образом, чтобы каждый депутат в своем округе в пределах 2 млн рублей смог решать существующие проблемы.

Парламентарии большинством голосов поддержали проект бюджета.

- Проделана большая работа. Особая нагрузка традиционно ложится на Министерство финансов. Большая работа проведена Комитетом по бюджету, финансам и налогам. Мнения, которые были высказаны общественностью и депутатами, учтены. Баланс интересов соблюден. Мы располагаем серьезными ресурсами, которые позволяют нам решать многие вопросы населения, - подчеркнул Виктор Бабурин по итогам принятия основного финансового документа области.

 

МЕДРАБОТНИКАМ УВЕЛИЧАТ ОКЛАДЫ

Депутаты также приняли закон, разработанный региональным Министерством здравоохранения, касающийся изменения системы оплаты труда медицинских работников.

 Документ подготовлен в целях реализации «майских указов» Президента Российской Федерации и в соответствии с рекомендациями федерального министерства.  Отмечалось, что в целом на увеличение окладов медработников потребуются дополнительные средства из областного бюджета Калужской области в размере 237 млн рублей.

 Внесены также изменения в закон «Об установлении нормативов». Они касаются повышения заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, а также повышения на 4 процента зарплаты работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие «майских указов» и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года.

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАТУС

В ходе заседания сессии депутаты областного парламента приняли обращение к Председателю Правительства РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ об установлении памятной даты 11 ноября - Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 г.

 В обращении  подчеркивается особая значимость этого события в отечественной истории, итогом которого стало окончательное освобождение Руси от ордынского ига и обретение независимости Российского государства.

 Народные избранники предлагают ускорить процесс внесения соответствующего федерального закона на рассмотрение депутатов Государственной Думы РФ.

Наталья ГРИДИНА

Другие статьи из рубрики «Заксобрание»

Ольга Коробова назначена Уполномоченным по правам ребенка

Достижения и промахи народных избранников

Главы муниципалитетов предлагают ужесточить наказание за несвоевременную регистрацию недвижимости

В области формируются команды по развитию моногородов и созданию условий для локализации производств

Областные депутаты держат ситуацию с ремонтом дорог на контроле

От экологии до ЖКХ
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
08
декабря
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление