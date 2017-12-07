Невзирая на кризис

Администрация Асеньевского следующем году увеличит объемы благоустройства!

Осенью районные финансисты и чиновники по традиции начали подсчеты по будущему бюджету.

Однако если руководители больших муниципальных образований могут в прогнозах оперировать крупными суммами, то главам небольших сельских поселений в своих ожиданиях приходится быть куда более скромными.

Тем не менее, даже в этих условиях многие из них все равно изыскивают средства для развития общественных территорий. Это относится, в том числе, и к СП Асеньевское, администрация которого уже наметила планы на следующий год.

«ВЛЕЗАТЬ В КРЕДИТЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ!»

Как рассказывает глава СП Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА, картина будущего бюджета ей ясна, и теперь осталось согласовать его с районной администрацией. Ожидается, что будут увеличены как расходы, так и доходы, поэтому и казна должна немного превысить имевшиеся в этом году 19 миллионов рублей.

Даже с учетом возможного увеличения финансов данная сумма в масштабах района не самая огромная, поэтому и жить придется по средствам. Однако это не повод отказываться от намеченных целей, а они у СП Асеньевское вполне определенные - не просто продолжить благоустройство поселения, но и увеличить масштабы этого процесса.

- Ни в какие кредиты влезать мы не собираемся. Что касается помощи от района, то мы рассчитываем, прежде всего, на свои силы. Но если нам выделят какие-либо дополнительные деньги, то мы найдем, как их применить. Например, в этом году нам дали 100 тысяч, и мы их успешно освоили, построив детскую площадку, - рассказывает Ирина Жильцова.

Основным источником доходов Асеньевского является земельный налог, поэтому многое будет зависеть от его собираемости. Впрочем, здесь в этом плане всегда ведется активная деятельность, что позволяет значительно сократить объем недоимки.

- Мы активно работаем в данном направлении, даже, может быть, немного преувеличивая свои полномочия. Когда к нам кто-то приходит за справкой, то первое, о чем мы спрашиваем: «А платите ли вы налоги?» - отмечает Жильцова.

ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ - РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА

В следующем году администрация СП Асеньевское планирует построить пять детских площадок, как минимум одну спортивную площадку, а также заняться межеванием муниципального имущества, что тоже подразумевает серьезные расходы. Все это будет делаться только за счет собственного бюджета, и к тому же Асеньевское наравне с другими муниципальными образованиями района внесет средства в создающийся Фонд приоритетных проектов. В этой общей «копилке» соберется примерно 40 миллионов рублей, которые затем будут распределены на самые проблемные участки района. В СП Асеньевское, конечно, такие есть тоже - в первую очередь, это водоснабжение в деревнях Абрамовское и Хитрово.

- Водопровод там очень старый, часто рвется и выработал себя практически на 100 процентов. Поэтому хотелось бы его оживать. Тем более что рядом там находится абрамовская школа, - отметила Ирина Николаевна.

Собственными силами такой ремонт местная администрация не потянет, поэтому предложенный боровскими властями проект оказался весьма кстати, и, возможно, в ближайшем будущем жители этих двух деревень наконец-то смогут вздохнуть с облегчением. Однако это далеко не единственное, что волнует и беспокоит людей, и в каждом населенном пункте можно найти свои «болевые точки», с которыми многие идут к главе поселения. Однако, как признается Жильцова, она этих встреч отнюдь не избегает и старается вникнуть в каждую из проблем.

- Я выезжаю на место в ответ на любое обращение и жалобу, поскольку оценить ситуацию на расстоянии очень сложно, и лучше все увидеть своими глазами, -подчеркивает Ирина Жильцова.

РАБОТА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Что касается исполнения бюджета в уходящем году, то глава поселения довольна им не полностью, поскольку удалось привести в порядок не все дороги. Причем в Асеньевском процент отремонтированных грунтовых дорог - один из самых небольших в районе - где-то 30% от запланированного объема.

- У нас 38 деревень, и нужно было во всех из них заниматься дорогами. Выборочно нам все же удалось сделать хотя бы ямочный ремонт примерно в 20 из них. Но в следующем году мы обязательно это продолжим, - пояснила Жильцова.

Также в данный момент здесь идут работы по уличному освещению, которое должно быть установлено в 10 деревнях. Поэтому невзирая ни на какие сложности, процесс благоустройства в поселении продолжается, и в целом Ирина Николаевна смотрит на 2018 год с оптимизмом.

- Я надеюсь, что нам удастся осуществить все то, что мы запланировали, - подчеркнула она.

Константин ЕРЕМЕНКО

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