Прокурор в помощь

Пенсионерка из Ермолина с помощью надзорного органа «отбила» свои деньгу у управляющей компании!

Платежки за услуги ЖКХ нередко становятся причиной скандалов и даже судебных разбирательств. Люди, которые стараются вникнуть и разобраться, за что же они платят деньги, порой с удивлением узнают для себя много новой и не очень приятной информации.

Например, пенсионерке из Ермолина Лидии МУРАВЬЕВОЙ пришлось немало постараться, чтобы добиться возмещения потраченных средств.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА

Лидия Александровна проживает в доме № 2 по улице 1 Мая. Когда она увидела, сколько ей начали начислять с января этого года за общедомовые нужды (ОДН), то это ее весьма смутило. Тем не менее, она решила подождать и посмотреть, что будет дальше.

- Первый месяц я болела, и мне было не до этого, за второй месяц пришла платежка с такой же суммой. Потом, когда я получила квитанцию за третий месяц, то посчитала и обнаружила, что сумма за ОДН увеличена почти в три раза, - говорит пенсионерка.

По ее словам, управляющая компания «Ермак» учла в расчетах платы за общедомовые нужды только четыре жилых этажа дома, а на первый, в котором располагаются магазины и прочие нежилые помещения, эта плата не распространилась. Зато для объемов расчета не забыли прописать подвал, хотя по техническому паспорту БТИ его в этом доме вообще нет.

Как утверждает Лидия Александровна, на ее обращение сделать перерасчет добровольно коммунальщики ответили отказом. Не помогли пенсионерке и в региональной Госжилинспекции, сославшись на то, что на момент обращения ермолинский дом № 2 на ул. 1 Мая успел сменить управляющую компанию.

- Мне ничего не оставалось, как обратиться в прокуратуру. Помощник прокурора Карэн ГЛАДСКИХ выслушал меня и затем помог получить назад необоснованно начисленные деньги. А сумма немаленькая там за 4 месяца набежала. Я очень благодарна Карэну Игоревичу за оказанную мне профессиональную помощь, - говорит Лидия Муравьева.

НЕДОРАБОТКА ЧИНОВНИКОВ

Средства ей вернулись в связи с предписанием боровской прокуратуры, которая после обращения женщины провела проверку и подтвердила факт переплаты.

- Выявленные нарушения были устранены, а ответственное должностное лицо понесло дисциплинарное наказание, - пояснил Карэн Гладских.

А вот что касается соседей Лидии Александровны, по логике, тоже получивших платежки с завышенными расценками по ОДН, то, по словам Карэна Игоревича, от них пока подобных обращений не поступало. Но если и они задумают потребовать свои деньги с УК «Ермак», то каждое обращение будет рассматриваться индивидуально.

Хотя, как признается Гладских, в случаях спора с коммунальщиками жители зачастую предпочитают сразу выходить на прокуратуру, минуя такие инстанции, как государственная жилищная инспекция и жилищный отдел, имеющийся в администрации каждого поселения.

С одной стороны, это говорит о доверии граждан к надзорному органу, с другой - о недоверии к чиновникам, тоже призванным помогать в решении коммунальных вопросов.

- Нарушения, совершающиеся в этой сфере, должны выявляться, в том числе, и должностными лицами администраций, которым необходимо взаимодействовать как с ГЖИ, так и с нами, - отметил Карэн Игоревич.

Однако на деле мы видим, что людям приходится искать справедливости в обход чиновников от ЖКХ, а может быть, иногда даже вопреки им.

И если случай Лидии Александровны не столь масштабный и громкий, то как здесь не вспомнить про недавний инцидент с ООО «УК «Русиново», где выставлялись квитанции жителям, чьи дома уже находились в управлении другой компании. Именно прокуратуре тогда вновь пришлось отстаивать интересы целой группы граждан и требовать возвращения потраченных средств.

По словам Карэна Гладских, подобные ситуации говорят об однозначной недоработке чиновников, не поспособствовавших тому, чтобы не доводить ситуации до вмешательства законников. Однако, как отмечает ВРИО главы Ермолина Евгений ГУРОВ, поступающие жалобы жителей обязательно принимаются и по ним делаются запросы как в управляющие компании, так и в другие инстанции.

- Никто в администрации в принципе не может отклонить такие обращения. Все они рассматриваются в установленные сроки, и по ним проводятся проверки и выносятся решения, - заявил Евгений Александрович.

Вот только в Ермолине сегодня за коммуналку, по сути, отвечает лишь один человек - заместитель главы города по ЖКХ Евгений ВАСИЛЬЕВ, который огромное количество своего времени проводит где угодно, но не за рабочим местом, - то нужно ехать на обучение, то срочно понадобилось в калужское министерство.

Сил при таком бешеном ритме жизни едва ли может хватить больше, чем на банальные отписки, а люди тем временем вынуждены добиваться правды с помощью правоохранительных органов.



Константин ЕРЕМЕНКО

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