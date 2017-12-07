07.12.2017

Боровску «скостили» три процента



Боровская Городская Дума утвердила предельно допустимый индекс изменения размера платы за коммунальные услуги. Напомним, что ранее, по Проекту постановления правительства Калужской области, в районном центре он должен был составить 10%, однако в итоге был одобрен боровскими депутатами в размере 7%. Как оказалось, снизить индекс на 3% разрешили в Министерстве тарифного регулирования.

- Пришлось съездить в Калугу, пообщаться и отстоять позицию нашего города и его населения, - говорит глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ.

С одной стороны, 3% - вроде бы немного, но Михаил Павлович убежден, что, учитывая достаточно высокие тарифы на теплоэнергию, даже это будет весьма кстати, особенно для семей с не самыми высокими доходами.

Тем не менее, пойти по пути Ермолина и вообще отказаться принять рекомендованный Калугой индекс в Боровске не решились. Однако, по словам главы администрации города, вряд ли это разумный шаг.

- Можно было спрятать голову в песок, но это не наш путь, поскольку проблемы сами собой не решаются. Если бы мы не приняли этот индекс, то городу  пришлось бы платить из бюджета, для которого подобное равносильно коллапсу. Экономика города тогда бы просела, и нам уже не пришлось думать о каком-либо развитии, - заявил Михаил Климов.

Стоит отметить, что увеличение тарифов в Боровске будет лишь на один процент больше, чем в большинстве других районных муниципальных образованиях, хотя изначально этот разрыв планировалось сделать более существенным.

Константин ЕРЕМЕНКО

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