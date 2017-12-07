Свои грабли

Поиск виновных в «детской» проблеме Балабанова привел в администрацию города.

Путь к сердцу избирателей лежит через их детей. Поэтому нет ничего проще, чем установить пару-тройку качелей на детской площадке и в торжественной обстановке намекнуть жителям, кому они за это должны быть благодарны.

Однако этот стопроцентный вариант в Балабанове вышел боком, поскольку установка нового объекта в центре города вылилась не в праздник отдельных товарищей, а в большую проблему всей администрации, которой она сама и поспособствовала.

ЧЕРНОМЫРДИН НАШЕ ВСЕ

Восстановление детских площадок в Балабанове в этом году ожидалось несколько пафосным. На 900 тысяч рублей город планировал заменить малые формы в четырех местах детского досуга. 550 тысяч из них, включая 200 тыс. руб., которые из своего кармана выделил депутат Николай ГУСЕВ, были направлены на улицу Лесную в большой двор домов №13, 15, 17 и 19.

Cделай подрядчик все в урочный час, то любимую местной администрацией красную ленточку можно было бы «чикнуть» и здесь. Однако все мыслимые сроки давно прошли, а город не то что не получил очередную порцию триумфа, а попал в совершенно «черномырдинскую» ситуацию: хотели, как лучше, а получилось, как всегда.

«Детский» подрядчик определился лишь на повторных тиграх, состоявшихся в июле. Им стало ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод». Как позже пояснили его представители, подавая документы на конкурс, они не изучили техзадание, а после победы на конкурсе обнаружили, что самостоятельно выполнить его не в состоянии.

Коммерческий директор завода Максим ШКАРАБЕЙНИКОВ поясняет: отказываться от взятых обязательств они не стали, опасаясь попасть в список недобросовестных подрядчиков. Выйти из ситуации решили с помощью субподрядчика - ООО «Стройметмастерсервис», возглавляемого депутатом города Лобни Александром НЕВСКИМ.

СВОИ ЛЮДИ?

Как считает Максим Владимирович, балабановская администрация изначально «заточила» свой контракт под конкретного производителя, ставшего в итоге субподрядчиком саратовского завода.

- Если вы обратите внимание на некоторые детали контракта, то увидите, что они повторяют элементы, которые производит предприятие из Лобни. Они же и были нашими конкурентами на торгах, и их контакты нам дали в администрации Балабанова, когда мы поняли, что не сможем выполнить заказ самостоятельно, - заявил Шкарабейников.

Стоит отметить, что местные чиновники действительно дали на руки депутату Николаю Гусеву каталог продукции «Стройметмастерсервиса» до того, как выставить контракт на торги. И тот выбрал из него детский игровой комплект под названием «Замок». Однако никакого умысла в своих действиях сотрудники администрации, с их слов, не имели, поскольку данный каталог носил лишь ознакомительный характер, так сказать, в качестве примера.

Но на вопрос «Недели», почему в техзадании фигурируют фотографии каждого элемента, если на электронных торгах может победить любой производитель, и его продукция будет отличаться оформлением, нас отправили в Фонд имущества Калужской области. Якобы именно его специалисты потребовали прислать повторно документы, добавив в них фото элементов детской площадки.

ДОПВАРИАНТ

Директор регионального Фонда имущества Нина МАЗИНА, со своей стороны, заявила, что ее сотрудники только рекомендовали балабановцам приложить к документам эскизы малых форм в ознакомительных целях. А вот зачем администрация прикрепила эти фотографии к самому контракту - ей не понятно.

Да и руководство саратовского завода, считает Нина Алексеевна, лукавит. Во-первых, конкурентов у них как таковых не было, поскольку два других претендента не прошли во второй тур. Во-вторых, у всех было достаточно времени для изучения условий контракта. А в-третьих, существует законная возможность заключения допсоглашения, по которому заказчик и исполнитель вправе были внести корректировки во внешний вид детской площадки. Главное, чтобы были сохранены технические требования.

- Если бы заказчик сообщил нам о возникших трудностях, мы подсказали бы ему, как можно выйти из ситуации, - заметила Нина Мазина.

А вот «наводку» администрации на лобнинского производителя в региональном Фонде решили оставить без комментариев.

ПЕРЕСЧЕТ ВЫГОДЫ

Как продолжил откровенничать Максим Шкарабейников, саратовский завод заключил с лобнинцами контракт на изготовление балабановского заказа на невыгодных ему условиях. В чем заключается это неудобство, понять сложно, поскольку, согласно представленным Максимом Шкарабейниковым документам, разница между суммой муниципального контракта и с подмосковным ООО расходится всего на 50 тыс. рублей. Если вспомнить, что в случае отказа от выполнения договора металлообрабатывающее предприятие из-за своей «невнимательности» попало бы в список недобросовестных подрядчиков, то не такая уж и большая плата для сохранения репутации.

К тому же принимать слова подрядчика за чистую монету мы не спешим. Как сообщают наши саратовские коллеги, данный завод «не так давно получил большой подряд на строительство новых эллингов для лодочных баз на сумму 105 млн. рублей», что и могло стать причиной отказа самостоятельно заниматься такой мелочевкой, как балабановский контракт на 900 тыс. рублей.

Для дальнейшей работы предприятия не жалко и потерь, которые в дальнейшем предстоит понести этому подрядчику. Как рассказывает начальник финотдела администрации Балабанова Наталья ГУСАКОВСКАЯ, с учетом пени за просрочку сроков контракта на руки саратовская компания получит лишь половину от первоначальной суммы. К тому же, если до 21 декабря детские площадки не будут приняты городом, то и вторую половину Максиму Шкарабейникову придется отбивать в суде.

Я НЕ Я

Что касается субподрядчика из Лобни, то отношения с ним тоже не задались. В итоге к концу ноября в городе появился не полностью укомплектованный игровой комплекс, который, к тому же, оставили, не закрепив.

Но по условиям контракта именно ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод» несет ответственность перед Балабановом, и его коммерческий директор заверил «Неделю», что к 20 декабря он сдаст этот многострадальный объект.

Однако, как бы ни пытались сейчас ускорить устранение проблем с этой детской площадкой, но в 2017 году они не закончатся. Сейчас она стоит на совершенно не подготовленной территории. Причиной тому вновь стало невнимание, но в этот раз самой администрации. Там почему-то посчитали, что основание для «городка» должна подготовить подрядная организация, хотя сам контракт предусматривает установку комплекса по СНиП, что не предусматривает работы с грунтом. Следовательно, выравнивать и насыпать песчаную подушку должен был муниципалитет.

Теперь же городу ничего не остается, как хоть как-то закрепить свой новый объект, чтобы он не стал причиной несчастных случаев у детей, которые уже начали играть на нем.

Что касается перспективы, то она рисует «Замок» на другом месте. Это значит, что в администрации согласились с доводами депутатов, что новая детская площадка стоит не на месте, и решили в 2018 году перенести ее, сдвинув метров на десять вперед. Там, где сейчас бугор плавно переходит в углубление, пообещали все разровнять и даже уложить прорезиненное покрытие.

Так что открытие детской площадки, само собой, переходит на следующий год, красной ленточке придется пылиться в шкафу. А там - не только перерезать ее, но и накатить стакан за благополучное окончание истории, которой поспособствовала сама администрация города.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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