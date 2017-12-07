Власти и силовики взялись за арендатора Попова оврага

Полиция Боровского района приступила к изучению обстоятельств вырубки деревьев в Поповом овраге деревни Белкино. Также иски местному арендатору о возмещении ущерба лесному фонду будут направлены от прокуратуры.

Глава администрации района Илья ВЕСЕЛОВ со своей стороны дал распоряжение проверить законность действия договора аренды на данный участок, который, как оказалось, составлен сроком на 49 лет.

- Нужно посмотреть, что это за договор. Правоохранители будут разбираться по факту незаконной вырубки, а мы посмотрим, что у нас там в условиях договора, и есть ли смысл нам продолжать с этим инвестором что-то делать, - пояснил Илья Борисович.

Ситуацию на контроле держат и в администрации совхоза Боровский, к которому территориально относится данный участок.

- Я уже общался по этому поводу с начальником полиции. Сейчас ждем заключения от лесничества, чтобы узнать, какой причинен ущерб, и будем привлекать к ответственности, - пояснил глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК.

По словам Антона Александровича, контакта с арендатором у него пока нет, но, среди жителей ходят слухи, что в этом месте планируется строить гостиницу.

- Если это действительно так, то я могу сказать, что точно не дам на это добро, - подчеркнул Антон Масняк.

Константин ЕРЕМЕНКО

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