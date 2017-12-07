07.12.2017

Плохое здоровье мешает боровским школьникам сдать нормативы ГТО



Заместитель руководителя администрации Боровского района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН рассказал об организации и тестировании нормативов ГТО. В мероприятиях по сдаче ГТО принял участие в этом году 1251 боровчанин, большинство из которых - школьники. Однако из них хотя бы один из нормативов смогли сдать только 534 человека, полностью же их выполнили 157 человек, то есть каждый девятый.

При подаче коллективной заявки от учебных учреждений на сдачу ГТО достаточно, чтобы напротив фамилии ребенка стояла отметка врача о допуске. Но это касается детей, имеющих первую группу здоровья. В районе их примерно треть от общего количества школьников. Для остальных необходима справка от врача по спортивной медицине, стоимость которой в Калужском врачебно-физкультурном диспансере составляет 590 рублей.

При этом поставлена задача, чтобы общий охват населения, сдающего нормы ГТО, составлял 27% людей в возрасте от 6 до 60 лет, однако в районе этот показатель пока достиг лишь отметки в 2,2%.

Константин ЕРЕМЕНКО

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