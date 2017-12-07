Эконом-вариант

Деревенских школьников довезут до школы на маршрутке.

В канун Нового года школьники из деревни Киселево сельского поселения Ворсино получили настоящий подарок. Ждали они его вместе с родителями долгих пять лет, и только сейчас обрели некое подобие счастья.

ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ

История об организации школьного маршрута в этот отрезанный трассой М-3 населенный пунк развивалась по спирали, приведшей в тупик. Обещание, данное экс-заместителем главы администрации района Сергеем ГАЛКИНЫМ, ушедшим на повышение в Калугу, его преемник Александр КОЗЛОВ так и не смог осуществить.

Вернее, при его руководстве муниципальный район построил разворотную площадку для школьного автобуса, только в нескольких километрах от того места, где просили жители Киселева. Исправить это досадное расходование бюджетных средств чиновник сначала пообещал в следующем году, а потом и вовсе отказался от такой идеи. Есть взаимосвязь с этой историей или нет, но на сегодняшний день Александр Козлов больше не занимает этот пост, а ситуация с транспортировкой детей до балабановской школы № 3 получила счастливое продолжение.

По просьбе «Недели» в ситуацию вновь вмешались депутаты и администрация сельского поселения Ворсино. Они о существовании такой проблемы знали, однако, получив уверение района в том, что к 1 сентября школьный автобус будет доезжать до Киселева, успокоились. Но теперь, когда ожидания не оправдались, им пришлось вновь поволноваться за своих жителей.

МАЛОЙ КРОВЬЮ

Как сообщил Глава поселения Рудольф РЕГЕР, он воспользовался нашим предложением и сам побывал на двух точках - на месте оборудованной площадки и там, где ее ждали; а потом совершил «марш-бросок» между ними, убедившись, что совет боровских чиновников дойти пешком до места посадки их личным примером не опробован.

- Действительно, это очень далеко от того места, где живут школьники, - подтвердил Глава поселения.

Выход из ситуации вместе с главой администрации Георгием ГУРЬЯНОВЫМ им удалось найти быстрее, чем это делали власти района.

- Временным решением проблемы станет маршрутка, которая осуществляет перевозки от ул. Московской до Подсобного хозяйства. Мы договорились с владельцем, что машина будет проезжать до Киселева и забирать детей в школу. Обратно они тоже смогут уехать на этом транспорте, который ходит с часовым интервалом, - поделился Рудольф Регер.

Со своей стороны, администрация СП обещала своевременно чистить дорогу, чтобы в зимнее время маршрутка беспрепятственно проезжала до деревни.

Стоимость такого проезда в одну сторону составит 17 рублей. Как пояснила начальник отдела образования района Людмила СИЛАЕВА, в бюджете предусмотрены средства для компенсации за проезд до школ учащихся Боровского района. Сейчас, когда экономический отдел верстает бюджет, компенсацию на ворсинских детей тоже можно предусмотреть. Тем более что эта сумма совершенно несопоставима с той, которую Боровскому району пришлось бы понести при строительстве второй разворотной площадки.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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