Лысые озера

Жители коттеджного поселка возмущены массовой вырубкой деревьев!

«Экологический» 2017 год уже подходит к концу, однако проблема сохранения окружающей природы не только никуда не делась, но, скорее, стала еще более острой.

Чего только стоят постоянные жалобы людей на уничтожение лесного массива, которым так богат Боровский район.

Недавно подобный инцидент произошел возле СНТ «Лесные озера», расположенный вблизи деревни Ивановское. На днях в ситуацию пришлось вмешаться даже сотрудникам ОБЭП.

МЫ НЕ ИНДЕЙЦЫ!

Как говорят местные жители, вырубка деревьев возле их дачного общества идет уже далеко не первый месяц. Этот процесс то затихает, то активизируется с новой силой. Причем причины данных работ людям называют самые разные - то это санитарная очистка, то делают просеку для газопровода, но результат всегда один - многочисленные пеньки и проплешины на местах, где еще недавно росли многолетние сосны и березы.

- Поселок наш новый, и сначала многие не обратили на это внимание, но осенью поняли, что происходит что-то не то, - рассказывает житель «Лесных озер» Илья СОЛОВЬЕВ. - Увозят очень много хороших деревьев, а в лесу появились целые поляны с пеньками. Я понимаю, что древесину нужно добывать, и люди берут лес в аренду с целью бизнеса, но это должно делаться под контролем лесничества. Вырубка же велась варварская, весь лес был распахан, а на полянах через каждые 5-10 метров жгли костры.

Что касается лесников, то, по словам мужчины, они совершенно не беспокоятся о происходящем, воспринимая это как должное.

- Лесники приходят, делают какие-то отметки, но больше они занимаются тем, что успокаивают нас и говорят, что «все под контролем». Но когда люди пошли в лес собирать грибы, то ужаснулись масштабу вырубки. Это просто беспредел! Мы же не индейцы в лесах Амазонки, чтобы с нами так поступать! - негодует Илья Соловьев.

Однако, похоже, что «Боровское лесничество» выступает как тот шериф, которого проблемы индейцев совершенно не волнуют.

НАРУШЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО

Жители «Лесных озер» решили не мириться с такой ситуацией и написали обращения во все возможные инстанции, включая администрацию Кривского, на чьей территории и располагается данное СНТ.

Как рассказал глава администрации этого сельского поселения Алексей МАКСИМЕНКО, он незамедлительно подготовил обращение в «Боровское лесничество». Оттуда ему пришел ответ, что никому из граждан для собственных нужд делянка в районе деревни Ивановское не отпускалась, при этом о юридических лицах деликатно ничего не упоминалось.

Вряд ли это письмо могло расставить все точки над «i», поэтому Алексей Витальевич передал его в районную прокуратуру.

В результате на место выехали участковый и сотрудники ОБЭП с целью проверки законности происходящего. Как оказалось, хозяйничает в лесу балабановское предприятие «Спектр-лес», однако нарушений в его деятельности обнаружено не было. В «Боровском лесничестве» нас также заверили, что все делается строго в рамках правового поля.

Как рассказал директор ООО «Спектр-лес» Тарас СКАЧКОВ, к моменту проверки вырубка здесь уже была завершена и проводилась лишь очистка. Всего же ему дали разрешение на спил сорока процентов делянки, что, по его словам, и было успешно выполнено. Что касается негодования дачников, то он к этому относится спокойно.

- Мы новые арендаторы и находимся здесь с лета. У нас своя пилорама, мы пилим доски и делаем полную переработку. То есть мы берем деревья для себя, а не раздаем их направо и налево. А люди возмущаются, потому что эта делянка находится рядом с их заборами. Мы пытались общаться с местными жителями, чистили им недавно грейдером дорогу, - говорит Тарас Геннадьевич. - Все хотят, чтобы доски привозили из Финляндии и Бразилии, и чтобы никто ничего не делал. Хотя на месте тех же «Лесных озер» раньше был лес, который вырубили и построили там дачи, а сейчас мы им, видите ли, мешаем.

Но, как утверждает Илья Соловьев, перед проверкой из «Лесных озер» ускоренно вывозили древесину на нескольких лесовозах, будто бы заметая следы.

- Они говорят, что брали в основном плодовые деревья, но это не так. Там спилены ели, диаметром по 8-10 см. Это настоящее воровство леса. Если мы не будем ничего предпринимать, то они нам просто уничтожат все оставшиеся деревья! - говорит Соловьев.

Впрочем, Тарас Скачков нас заверил, что возле «Лесных озер» никаких работ его предприятие проводить больше не собирается. Но если этого не произойдет, то дачники готовы задействовать все свои связи и, как они выразились, «поставить всех на уши».

Константин ЕРЕМЕНКО

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