Битва за мандат

Заседание ермолинской Гордумы едва не превратилось в побоище!

Городская Дума в Ермолине давно снискала славу самой «жаркой» в Боровском районе. Обсуждаемые здесь темы часто становятся причиной ожесточенных споров, порой едва не переходящих в кулачные бои.

Однако на днях местные народные избранники все-таки смогли себя превзойти и устроили в зале заседаний настоящую войну. Что и понятно, ведь на кону стояли два депутатских мандата.

ТАКАЯ АРИФМЕТИКА

О том, что некоторые народные избранники отнеслись к обязательной процедуре подачи деклараций о доходах и имуществе не должным образом, стало известно около месяца назад.

Кто-то ошибся при указании имущества, кто-то просто не успел этого сделать в отведенные сроки. В результате прокуратура вынесла предписание устранить нарушение антикоррупционного законодательства и наказать нерадивых депутатов. А таковых в ермолинской думе оказалось ни много ни мало - 9 из 15.

Однако при обсуждении этого вопроса на заседании Городской Думы разговор почему-то в основном велся вокруг двух человек, не вовремя сдавших свои декларации. Это Владимир БОДРОВ и Егор ГРАБЕНКО. Именно они, по мнению прокурора района Александра ЕГОРОВА, на фоне других провинившихся коллег совершили серьезное нарушение.

Хотя, возможно, они просто что-то напутали, ведь, как признавались многие из депутатов, правильное заполнение декларации оказалось для них слишком сложной наукой. Тем не менее, Александр Егоров призвал обратить внимание на возмутительное нарушение Владимира Бодрова и Егора Грабенко.

В конце концов, заседание Думы превратилось в один большой гвалт, где друг на друга кричали два противоположных лагеря - тех, кто одобряет «отчисление» Бодрова и Грабенко, и противников данного решения. Причем последние открытым текстом обвинили противоположную сторону в предвзятости и следованию указке неких «высших сил», которым неугодно их оппозиционное мнение.

- Сегодня утром мне стало известно, что вчера глава муниципального образования «Боровский район» собрал избранное количество депутатов города Ермолино и провел с ними беседу о сегодняшнем голосовании. Это разве не коррупция и не давление на депутатов? На каждого из них есть, как надавить, - у одного бизнес, у второго - дети, у третьего - еще что-то, - возмутился Александр РАКОВИЧ.

КАК БЫТЬ?

После часа ожесточенных споров народные избранники приступили к голосованию за сложение Бодровым и Грабенко мандатов. Голоса распределились в пропорции 7 на 6 в пользу отстранения. В этот момент произошел забавный инцидент - когда сторонники изгнания подняли свои руку вверх, то Денис ГРАБЕНКО вслух произнес их фамилии.

Неожиданно это вызвало целую бурю возмущения со стороны Бориса КУДРЯШОВА.

С криком: «Ты зачем назвал мою фамилию», он чуть ли не с кулаками набросился на своего коллегу. Ситуация напомнила мультфильм о козленке, которого преследовали другие животные за то, что он их посчитал.

Затем выяснилось, что чей-то голос не был учтен и приступили к переголосованию. Теперь ситуация получилась патовая - 7 на 7. Что делать в этой связи, не знали ни сотрудники местной администрации, ни депутаты, - по логике решение должна была принимать председатель ермолинской Думы Людмила ФЕДОТОВА.

Однако та не торопилась с выводами, тем более что дилемма перед ней стояла серьезная - оставить все так, как есть, но попасть в немилость тех, кто ожидал положительного исхода данного действа, или же взять на себя ответственность за весьма спорное и скандальное решение.

Висевшего в воздухе напряжения вдруг в какой-то момент не выдержал Борис Кудряшов и, взяв бумагу, вдруг зачем-то написал заявление о своем уходе. Заявив, что это уже третья Дума, которую он покидает досрочно, Борис Павлович стремительно ушел из помещения, правда, немного подостыв, все-таки вернулся назад.

Выйти из тупика в какой-то степени помог сменивший Александра Егорова во время заседания Думы старший помощник прокурора Боровского района Карэн ГЛАДСКИХ.

- Те, кто указал недостоверные сведения о своих доходах и расходах, совершили абсолютно равносильное нарушение тому, что сделали Бодров и Грабенко. Говорить, что они совершили вопиющее нарушение, а депутаты, не отразившие свою недвижимость, ограничатся лишь общественным порицанием, - такого быть не может, - подчеркнул Карэн Игоревич.

Выходит, что наказывать нужно 9 из 15 человек депутатского состава, и если их всех выгнать, то это автоматически означало бы прекращение деятельности всей Думы как таковой.

При условии, что на носу принятие бюджета, то для местной власти это равносильно катастрофе. В итоге все проголосовали за то, чтобы выразить провинившимся порицание и продолжить работать в прежнем составе.

Воодушевившись этим решением, народные избранники договорились в дальнейшем взаимодействовать более конструктивно и содержательно, что и было на радостях тут же продемонстрировано - индекс об увеличении тарифов за ЖКХ на 6 процентов после недолгих дебатов ими все же был утвержден.

Константин ЕРЕМЕНКО

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