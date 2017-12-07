07.12.2017

Битва за мандат



Заседание ермолинской Гордумы едва не превратилось в побоище!

Городская Дума в Ермолине давно снискала славу самой «жаркой» в Боровском районе. Обсуждаемые здесь темы часто становятся причиной ожесточенных споров, порой едва не переходящих в кулачные бои.

Однако на днях местные народные избранники все-таки смогли себя превзойти и устроили в зале заседаний настоящую войну. Что и понятно, ведь на кону стояли два депутатских мандата.

 

ТАКАЯ АРИФМЕТИКА

О том, что некоторые народные избранники отнеслись к обязательной процедуре подачи деклараций о доходах и имуществе не должным образом, стало известно около месяца назад.

Кто-то ошибся при указании имущества, кто-то просто не успел этого сделать в отведенные сроки. В результате прокуратура вынесла предписание устранить нарушение антикоррупционного законодательства и наказать нерадивых депутатов. А таковых в ермолинской думе оказалось ни много ни мало - 9 из 15.

Однако при обсуждении этого вопроса на заседании Городской Думы разговор почему-то в основном велся вокруг двух человек, не вовремя сдавших свои декларации. Это Владимир БОДРОВ и Егор ГРАБЕНКО. Именно они, по мнению прокурора района Александра ЕГОРОВА, на фоне других провинившихся коллег совершили серьезное нарушение.

Хотя, возможно, они просто что-то напутали, ведь, как признавались многие из депутатов, правильное заполнение декларации оказалось для них слишком сложной наукой. Тем не менее, Александр Егоров призвал обратить внимание на возмутительное нарушение Владимира Бодрова и Егора Грабенко.

В конце концов, заседание Думы превратилось в один большой гвалт, где друг на друга кричали два противоположных лагеря - тех, кто одобряет «отчисление» Бодрова и Грабенко, и противников данного решения. Причем последние открытым текстом обвинили противоположную сторону в предвзятости и следованию указке неких «высших сил», которым неугодно их оппозиционное мнение.

- Сегодня утром мне стало известно, что вчера глава муниципального образования «Боровский район» собрал избранное количество депутатов города Ермолино и провел с ними беседу о сегодняшнем голосовании. Это разве не коррупция и не давление на депутатов? На каждого из них есть, как надавить, - у одного бизнес, у второго - дети, у третьего - еще что-то, - возмутился Александр РАКОВИЧ.

 

КАК БЫТЬ?

После часа ожесточенных споров народные избранники приступили к голосованию за сложение Бодровым и Грабенко мандатов. Голоса распределились в пропорции 7 на 6 в пользу отстранения. В этот момент произошел забавный инцидент - когда сторонники изгнания подняли свои руку вверх, то Денис ГРАБЕНКО вслух произнес их фамилии.

Неожиданно это вызвало целую бурю возмущения со стороны Бориса КУДРЯШОВА.

С криком: «Ты зачем назвал мою фамилию», он чуть ли не с кулаками набросился на своего коллегу. Ситуация напомнила мультфильм о козленке, которого преследовали другие животные за то, что он их посчитал.

Затем выяснилось, что чей-то голос не был учтен и приступили к переголосованию. Теперь ситуация получилась патовая - 7 на 7. Что делать в этой связи, не знали ни сотрудники местной администрации, ни депутаты, - по логике решение должна была принимать председатель ермолинской Думы Людмила ФЕДОТОВА.

Однако та не торопилась с выводами, тем более что дилемма перед ней стояла серьезная - оставить все так, как есть, но попасть в немилость тех, кто ожидал положительного исхода данного действа, или же взять на себя ответственность за весьма спорное и скандальное решение.

Висевшего в воздухе напряжения вдруг в какой-то момент не выдержал Борис Кудряшов и, взяв бумагу, вдруг зачем-то написал заявление о своем уходе. Заявив, что это уже третья Дума, которую он покидает досрочно, Борис Павлович стремительно ушел из помещения, правда, немного подостыв, все-таки вернулся назад.

Выйти из тупика в какой-то степени помог сменивший Александра Егорова во время заседания Думы старший помощник прокурора Боровского района Карэн ГЛАДСКИХ.

- Те, кто указал недостоверные сведения о своих доходах и расходах, совершили абсолютно равносильное нарушение тому, что сделали Бодров и Грабенко. Говорить, что они совершили вопиющее нарушение, а депутаты, не отразившие свою недвижимость, ограничатся лишь общественным порицанием, - такого быть не может, - подчеркнул Карэн Игоревич.

Выходит, что наказывать нужно 9 из 15 человек депутатского состава, и если их всех выгнать, то это автоматически означало бы прекращение деятельности всей Думы как таковой.

При условии, что на носу принятие бюджета, то для местной власти это равносильно катастрофе. В итоге все проголосовали за то, чтобы выразить провинившимся порицание и продолжить работать в прежнем составе.

Воодушевившись этим решением, народные избранники договорились в дальнейшем взаимодействовать более конструктивно и содержательно, что и было на радостях тут же продемонстрировано - индекс об увеличении тарифов за ЖКХ на 6 процентов после недолгих дебатов ими все же был утвержден.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Власть»

Почте вновь отказали!

Глава СП Асеньевское пообещала «не тянуть район назад»

Ермолинские депутаты устроили «переворот»

Сделал - расскажи народу!

Обнинские депутаты встали перед выбором: дети или деньги?

Отдохнувшие депутаты шутили, целовались, но голосовали с неохотой
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
08
декабря
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление