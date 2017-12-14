Деньги любят счет

Председатель Заксобрания Виктор Бабурин встретился с депутатами Боровского района.

На минувшей неделе спикер Законодательного Собрания Калужской области Виктор БАБУРИН провел встречу с народными избранниками боровских муниципальных Дум. Главной темой стало подведение итогов года по важным направлениям работы всего района.

Тем не менее, не обошлось и без обсуждения местных проблем, поднятых депутатами, в результате чего спикеру ЗС пришлось напомнить своим коллегам о главной функции представительной власти.

ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Окончание года - традиционное время подведения итогов, и тут Боровскому району нашлось, чем похвастать. Докладывая об эффективном использовании бюджетных средств, глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ сообщил, что в этом году консолидированный бюджет ожидается на уровне более двух миллиардов рублей. Добиться такой цифры помогла работа, проведенная в части сбора налоговых поступлений, а также изменения подхода к госзакупкам.

В частности, в этом году район объединил закупки в сфере образования, что вылилось в существенную экономию бюджетных средств. А упор на налоговую дисциплину принес казне более ста миллионов рублей.

С пользой потратить деньги помогла программа инициативного бюджетирования, по которой в Боровске и Балабанове были выполнены работы в сфере благоустройства. Как отметил докладчик, район «не боится» поддерживать деньгами активные поселения, в которых граждане сами готовы участвовать в финансировании своих проектов.

Со следующего года в Боровском районе начнет работу Фонд приоритетных проектов, для которого уже заложили более пятидесяти миллионов рублей. Благодаря ему планируется решать самые дорогостоящие и застарелые проблемы поселений района.

В 2017 году особый упор был сделан на земельный контроль. Благодаря этому боровчане в рейтинге активности смогли подняться с предпоследнего на десятое место. За год профильная комиссия провела более пятидесяти проверок, собрала штрафов на две сотни тысяч рублей и вернула 211 га земли, от которых арендаторы отказались добровольно.

Участие Боровска и Балабанова в программе «Комфортная городская среда» принесло районному центру почетную грамоту, а жителям двух этих населенных пунктов - ощутимые перемены в благоустройстве их дворов и общественных зон муниципалитетов. В следующем году эта работа не только продолжится, но и получит более широкий географический размах, в результате которого федеральные деньги дойдут до шести из восьми поселений района.

УМЕНИЕ ТРАТИТЬ

В своем выступлении председатель Заксобрания отметил, что по доходам Боровский район находится на третьем месте в регионе, уступая лишь округам - Калуге и Обнинску. Если поделить его бюджет на население, то вырисовывается вполне приличная сумма - более пятидесяти тысяч рублей на каждого человека. На эти деньги можно немало сделать полезного, а значит, основную задачу - эффективное использование бюджетных средств, по-прежнему необходимо ставить во главу угла.

- Я помню, как районы работали в 90-х годах, денег не хватало. И представителям власти было проще оправдывать свое бездействие, потому что на все обращения граждан ответ звучал один - нет средств. Сейчас ситуация изменилась, деньги есть, и снять с себя ответственность перед населением уже ни у кого не получится. На такие суммы, как у вас, можно многое сделать, - напомнил Виктор Бабурин.

По словам спикера Заксобрания, он учитывает тот факт, что калужский регион близко расположен в Москве, и это оказывает своё влияние на цены.

- В Брянской области ремонт дорог обходится вдвое дешевле. А у нас на такие деньги ни один подрядчик не заявляется! Нам приходится тратить больше бюджетных средств на такие же работы. Понимая это, необходимо пристально следить за использованием бюджетных средств, и роль депутатов в этом очень большая, - напомнил председатель ЗС.

ВСПОМНИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ

Депутатам из поселений тоже нашлось что сказать. В частности, народные избранники заявили, что желают участвовать в земельном контроле, но не знают, как это можно сделать. На это Виктор Бабурин попросил главу администрации Боровского района Илью ВЕСЕЛОВА провести совещание и наладить данный вид работ с заинтересованными парламентариями.

Но наиболее проблемным, как всегда, оказался ермолинский муниципалитет. Представители его Городской Думы поставили в вину местной администрации неэффективное использование бюджетных средств и нежелание финансировать важные направления благоустройства, на которые, по их же словам, у города попросту нет денег. По их подсчетам, одна половина муниципального кошелька тратится на содержание, в том числе муниципальных служащих, вторая - на тепловое предприятие.

Глава районной администрации Илья ВЕСЕЛОВ такое заявление без внимания не оставил:

- Пятьдесят процентов бюджета Ермолина - деньги района, которые тот взял в том числе с других поселений. Перечисляемые средства идут на тепловое предприятие города, в котором ваша администрация является учредителем. И это у ваших коллег в муниципалитетах могут возникнуть к вам вопросы, как эти деньги потрачены.

В свою очередь, председатель Заксобрания напомнил, что положительных результатов в любом деле можно добиться лишь при конструктивной работе исполнительной и представительной ветвей власти. А это значит, что в каждом муниципалитете депутаты и чиновники должны работать вместе в интересах своих жителей.

Кроме того, депутаты принимают непосредственное участие в распределении бюджетных средств, и в их силах заложить деньги на те нужды, которые они считают приоритетными. Но главное - необходимо постоянно контролировать использование муниципального бюджета, и это - прямая обязанность представительных органов.

Анна СОКОЛОВА