Ермолинцы вновь замахнулись на районный «кошелек»

Народные избранники Ермолина отправили в администрацию Боровского района обращение с просьбой дополнительно выделить городу 15 млн рублей. Как отмечают в своем обращении депутаты, в настоящее время за Ермолиным числится 12 млн рублей кредиторской задолженности. Кроме того, такую же сумму задолжало ресурсникам местное муниципальное предприятие «Ермолинские тепловые сети».

Также, чтобы погасить кредит трехлетней давности, в этом году администрации пришлось взять новый заем в размере 19,5 млн рублей, который необходимо погасить уже в следующем году. Всего же общая сумма долговых обязательств местного бюджета на сегодняшний день составляет 53,5 млн рублей.

В связи со столь бедственным финансовым положением города ермолинцы надеются, что им помогут справиться с этой непростой ситуацией. Впрочем, районные власти эту просьбу комментируют очень осторожно.

- Вопрос это непростой, ведь речь идет не о 15 копейках. Письма можно писать сколько угодно, но деньги бюджетные, и поэтому это обращение должно быть рассмотрено практически на всех уровнях, включая главу администрации и комитеты Районного Собрания, - пояснил председатель РС Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

Как рассказала начальник финансово-экономического отдела администрации Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА, в этом году ермолинским депутатам точно не стоит ждать 15 миллионов.

- Сейчас конец финансового года, и у нас у самих есть кредиторская задолженность, а на счету остается где-то 11 млн, которые в первую очередь пойдут на зарплату работников бюджетной сферы. Так что пока, однозначно, ничего выделяться не будет, - сказала Анна Владимировна.

Впрочем, совсем расстраиваться по этому поводу не стоит, поскольку, по словам Горячевой, дотации на Ермолино в следующем году в любом случае планируется увеличить на 11 миллионов рублей, а их общая сумма составит 41 миллион рублей. Что касается письма народных избранников, то до администрации Боровского района оно пока не дошло, поэтому и думать об этом преждевременно.

Константин ЕРЕМЕНКО

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