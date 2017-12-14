Первые парни на деревне

Сельские активисты района провели второе общее собрание.

Старосты сельских поселений на днях встретились с представителями местной власти во главе с главой администрации Боровского района Ильей ВЕСЕЛОВЫМ.

Мероприятие в таком формате проводится уже второй раз и, как отмечают его участники, становится отличной площадкой для взаимодействия инициативных жителей и чиновников.

ИТОГ, ПЕРЕХОДЯЩИЙ В ПЛАН

Прежде чем приступить к прямому диалогу, Илья Веселов рассказал о том, что сегодня делается для развития территории района.

По его словам, в этом году удалось достичь серьезных сдвигов в проблеме загрязнения Страдаловки благодаря достигнутому с Обнинском соглашению. По нему кабицынские стоки возьмет на себя наукоград. Кроме того, сейчас идет проектирование очистных сооружений в Корякове и ведутся работы по решению вопроса водоочистки в Ворсине. В обозримом будущем планируется реконструкция очистных и в совхозе Боровском, и в Совьяках, а также в Ермолине, где, впрочем, этот процесс уже запущен.

Ожидается в следующем году реализация ряда проектов и в сфере ЖКХ. В частности, должны нормализовать водоснабжение в Комлеве, совхозе Боровском, Абрамовском, Хитрове, Пискове. А вот годовой план по ремонту дорог оказался осуществлен далеко не полностью, что связано тяжелой ситуацией с поставкой щебня.

- Но мы собираемся это подправить и довыполнить в следующем году то, что не успели сделать в этом, - пообещал глава районной администрации.

Что касается газификации, то она, по мнению Веселова, идет не такими темпами, как этого бы хотелось. Тем не менее, определенных сдвигов удалось достичь и в этом направлении. На сегодняшний день заканчивается строительство газопроводов в таких населенных пунктах, как Куприно, Тишнево, Уваровское, Кривское, Вашутино, а также в балабановском Доме отдыха.

ЖИТЕЛИ БУТОВКИ ТРЕБУЮТ ЕЩЕ ОДИН ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Перед собравшимися выступили и депутат калужского Законодательного Собрания Полина КЛОЧИНОВА, проинформировавшая старост о том, что было сделано по замечаниям, поступившим от них в прошлой встрече, а также начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН и начальник боровских РЭС Андрей ПОПОВ.

К последнему было особенно много вопросов, что неудивительно, ведь постоянные отключения света являются привычным явлением для многих деревень. Люди ему жаловались на порой слабую оперативность в устранении аварий, на низкое напряжение в электросетях, на сложность дозвониться энергетикам и т.д.

Андрею Викторовичу пришлось держать ответ перед каждым из обратившихся, обещая устранить озвученные проблемы либо назначая дополнительную личную встречу для прояснения ситуации. В результате у него оказалась расписана чуть ли не вся ближайшая неделя.

Из руководителей сельских поселений первым слово взял ВрИО главы администрации СП Совьяки Ярослав СМЕТАНКИН. Он отчитался о пяти поступивших после прошлого собрания старост поручений. Однако не всеми из услышанного жители оказались удовлетворены. Например, утверждение, что сделать еще один пешеходный переход в Бутовке по существующим ГОСТам и СНИПам нельзя, было некоторыми встречено с неодобрением, поскольку пропускная способность данного участка дороги - примерно 82 автомобиля за полчаса. Да и одного перехода для деревни протяженностью 1350 метров не так уж и много. Илья Веселов с неодобрением отметил тот факт, что с момента прошлой встречи эта проблема так и не была досконально разобрана, и попросил подчиненных постараться вникнуть в нее более детально.

- Надо было выехать на место, встретиться с людьми и определиться по переходу, - упрекнул чиновников Илья Борисович.

УСПЕХ И ОЖИДАНИЕ

Опытом работы со старостами поделился глава СП Ворсино Рудольф РЕГЕР. У каждого из них есть соответствующее удостоверение, поэтому они смело могут выходить как на администрацию, так и на депутатов сельской Думы. Газификация, электроснабжение, вывоз и утилизация мусора, благоустройство - все это не ускользает от их внимания и обязательно затрагивается как в личных встречах, так и в телефонных звонках.

Например, жителей Корякова волновало отсутствие освещения перехода к бывшему военному городку. Как отметил Рудольф Борисович, договоренность с РЭС уже достигнута, и в ближайшее время свет там появится. Также ранее поступали обращения по вопросу организации автобусного движения из Корякова в Ворсино. В связи с этим сейчас идут активные переговоры с перевозчиком, и в скором времени этот вопрос, скорее всего, успешно решится.

Еще одна головная боль для жителей Ворсина - массовая стоянка большегрузного транспорта возле логистического центра сети «Пятерочка». Выход из ситуации местная администрация ищет совместно с районом, однако, как честно признался Илья Веселов, надеяться, что в обозримом будущем положение дел изменится, пока не стоит. Но повод к оптимизму все-таки есть.

- Решим это, но точно не в начале года, - говорит Илья Борисович. - Движение там пошло, и земельный участок для парковки на следующей неделе должен быть утвержден. Чтобы ее построить, потребуется примерно 300 миллионов рублей, поэтому там будет серьезный процесс, связанный с поиском денег, и это вопрос уже уровня области и инвесторов, которые этим занимаются.

Затронул Рудольф Борисович и еще одну злободневную тему - непригодные для проживания дома на станции «Ворсино». Здесь местным властям остается только ждать, когда же их включат в соответствующую программу по переселению.

В МИШКОВЕ УСТРАНИЛИ ПРОБЛЕМУ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Высоко оценил значимость деревенских старост глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК, назвав их своей главной опорой, подпругой и помощью. Что касается основных поручений, которые ему было необходимо выполнить по итогам июньского собрания, то, пожалуй, главным из них была ситуация с утилизацией ТБО.

Как доложил Антон Александрович, сейчас этим вопросом вплотную занимается калужское Министерство природных ресурсов, где создана специальная комиссия под руководством начальника отдела благоустройства и обращения с отходами Марины ЕРМИЛОВОЙ. Именно она занимается разработкой порядка деятельности единого регионального оператора по сбору и вывозу ТБО, его работу планируется запустить до конца следующего года.

Немало обращений на прошлой встрече старост поступило также по электрификации, и, по словам Масняка, реакция на них последовала достаточно быстро. В первую очередь это касается Мишкова.

- Там сделали реконструкцию линии и привели в порядок трансформатор. К тому же у нас на территории поставили двух молодых участковых. Они плотно взаимодействуют вместе с нашими старшими деревень и в случае необходимости оперативно выезжают на место. Так что проблемы, связанные с электричеством, в Мишково устранены, - рассказал Антон Масняк.

Однако, помимо старых обращений, на главу администрации совхоза Боровский обрушился шквал новый замечаний и просьб. Это касается и состояния дороги, а также освещения на улицы Циолковского в Кабицыне, и ночной шум, идущий от карьера в Кирилове, и многое другое. Все эти обращения были внесены в протокол и по каждому из них Антон Александрович пообещал обязательно отреагировать.

ЗАПАХ ОТ ТИМАШЕВСКОГО ПОЛИГОНА ДОШЕЛ ДО БОРОВСКА

Жителей Кривского, в свою очередь, обратили внимание главы администрации данного сельского поселения Алексея МАКСИМЕНКО на плохое качество сотовой связи МТС. Однако, как заверил Алексей Витальевич, летом здесь должны установить дополнительную вышку. К тому же этот оператор планирует запустить в районе серьезную инвестиционную программу, которая положительно повлияет на эту ситуацию.

Не обошли стороной сельчане и экологическую тему, а именно - запах метана, постоянно исходящий от Тимашевского полигона. Правда, как отметил Илья Веселов, страдают от запаха этой свалки не только в Кривском, но даже в Боровске.

Тем не менее, рано или поздно полигон должен выработать свои мощности и главная задача районной власти - проследить, чтобы его дальнейшая рекультивация проходила строго в рамках природоохранного законодательства.

Константин ЕРЕМЕНКО

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