14.12.2017

В Боровске выберут лучшую елочную игрушку



В прошлом году администрацией города и Культурно-историческим центром «Боровский край» была организована акция «Нечужая игрушка», целью которой стало украшение городской елки своими новогодними игрушками.

В этом году акция пройдет в конкурсном варианте с выявлением победителей. Желающим получить подарок за оригинальную и красивую новогоднюю игрушку необходимо сфотографировать свою поделку, украсить ею городскую елку и отправить фото с Ф.И.О. и номером контактного телефона на почту admborovsk@yandex.ru c пометкой «Нечужая игрушка» до 21 декабря включительно. Участника акции с самой красивой игрушкой ждет приз от Культурно-исторического центра «Боровский край» и потомка династии именитых московских кондитеров Абрикосовых («Бабаевская» фабрика») - легендарный шоколад «ПУШКИНЪ», который производился с 1847 года.

Тех, кто не успеет принять участие в первом этапе акции, с 22 декабря по 5 января ждет второй конкурсный отбор, победитель которого получит не менее интересный приз 7 января в день празднования Рождества Христова.

Всех, кто просто решит поддержать акцию, принесет игрушку, оставит в соцсетях фото,#нарядимёлкувместе, приглашаем в день открытия Городской Ёлки - 23 декабря в 11 часов на городскую площадь на чай из самовара и дружеское фото на фоне Ёлки-красавицы! В этот день состоится открытие ярмарки «Боровский сувенир», хороводы у городской елки, новогодние игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами!

А в 12.00 Культурно-исторический центр "Боровский край" приглашает всех боровчан на встречу с потомками династии именитых московских кондитеров Абрикосовых, которая состоится в галерее им. Прянишникова (ул. Советская, 6а).

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