Боровские власти поддержали автопробег словом, но не делом

Не так давно в районе впервые прошел автопробег, приуроченный ко Дню неизвестного солдата. В мероприятии было задействовано 12 автомобилей, однако назвать его по-настоящему массовым все же нельзя.

Причина тому - несогласованность действий организаторов и районной власти.



Всего в планах участников автопробега было посетить братские могилы и мемориальные комплексы в семи населенных пунктах Боровского района. Лучше всех к этому оказались готовы в СП Асеньевское. Здесь активистов встречали школьники и ветераны, а вот в Ермолине и Боровске поддержать данную инициативу и почтить память павших воинов практически никто не пришел. Председатель совета ветеранов Боровского района Валентина БОГАЧЕВА даже попыталась упрекнуть руководителей местных администраций, однако те ей сообщили, что просто оказались не в курсе о готовящейся акции.

Впрочем, по словам организатора автопробега - председателя боровского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрея СЛИВИНА, за десять дней до мероприятия он обращался с просьбой содействия к руководству Боровского района и имел по этому поводу беседу с заместителем главы администрации по социальным вопросам Алексеем ГЕРАСЬКИНЫМ.

- Мы оставили Алексею Васильевичу план и карту пробега. Он сказал, что это очень хорошая идея, поинтересовался, какая нужна поддержка. Мы попросили предупредить глав администраций, чтобы они могли выступить на мероприятии, а также по возможности предоставить цветы. В ответ услышали: «Хорошо, все будет сделано». Сразу же после нашего разговора он собирался позвать Юрия ЧУВИЛЬЦОВА, чтобы дать ему соответствующее поручение, - рассказал Андрей Сливин.

Однако каково же было его удивление, когда через неделю он получил из рук Чувильцова подписанное Гераськиным письмо о том, что районная администрация данными делами не занимается. Времени же, чтобы самостоятельно выходить на руководителей Боровска и Ермолина, уже практически не оставалось.

- Они хотели, чтобы мы им полностью, под ключ, организовали весь автопробег - собрали митинг, обязали присутствовать глав сельских поселений, обеспечили звуковой аппаратурой и т.д. Но вы должны понимать, что у нас нет вертикали власти, и каждое городское и сельское поселение у нас самостоятельное, а мы можем им лишь что-то рекомендовать. Поэтому я считаю, что их обращение было очень некорректным, - отметил Юрий Александрович.

Пикантность же данной ситуации заключается в том, что Юрий Чувильцов сам ранее являлся председателем «Боевого братства» и, как полагает Андрей Сливин, по каким-то причинам мог оказаться заинтересованным в том, чтобы этому обращению не дали хода. Кстати, как утверждает Юрий Александрович, никаких обещаний его бывшим товарищам Гераськин вообще не давал, а сразу отправил решать эти вопросы к главам местных администраций. Проблема только в том, что в момент их разговора Юрия Чувильцова даже не было рядом. Что касается утверждения об отсутствии у нас вертикали власти, то здесь, как говорится, без комментариев.

Сам же Алексей Гераськин заверил нас, что главной просьбой «Боевого братства» было всех оповестить об автопробеге, что и было сделано. Поэтому те, кто говорят, что якобы ничего не знали, немного лукавят.

Вот такая странная история вышла с таким, казалось бы, благим начинанием, где у каждого из ее участников своя версия событий. А вот чтобы впредь подобных недоразумений не возникало, Алексей Васильевич посоветовал организаторам заблаговременно вносить свое предложение об автопробеге в годовой план по районным мероприятиям. Тогда все решится гораздо проще.

Константин ЕРЕМЕНКО

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