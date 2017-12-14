Электрическими проблемами деревень займутся выборочно

Как рассказал начальник боровских РЭС Андрей ПОПОВ, сейчас составляется план по реконструкции электросетей на следующий год, в связи с чем он призвал руководителей местных муниципалитетов назвать деревни, где ситуация с электроэнергией стоит наиболее остро.

Глава администрации района Илья ВЕСЕЛОВ поручил проконтролировать выполнение этой просьбы своему новому заместителю по ЖКХ Алексею СТЕПАНОВУ.

- Учитывая, что вся эта информация у нас уже есть на руках, нужно ее оперативно переправить в РЭС. Нам нужно сформировать хороший план на следующий год и максимально его выполнить. А начать следует с актуализации всех поступивших заявок, - пояснил Илья Борисович.

Однако удастся ли энергетикам отреагировать по всем обращениям и жалобам - это еще большой вопрос, ведь Андрей Викторович попросил указать от каждого сельского поселения только по одной самой проблемной деревне.

Константин ЕРЕМЕНКО

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