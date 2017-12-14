Боровчан призывают к пониманию

Очистка города в зимний период всегда была одной из самых сложных задач для коммунальщиков - постоянные снегопады, потепления, а затем резкие похолодания значительно осложняют их жизнь. Тем не менее, в районном центре подошли к этому непростому времени года в полной «боевой» готовности.

Несмотря на то что зима каждый раз подкрадывается для чиновников и коммунальщиков неожиданно, в Боровске подготовились к ней заранее, поэтому особых проблем на улицах города пока не наблюдается. Тем не менее, глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ попросил руководителей муниципалитетов почаще ходить пешком и лично контролировать состояние дорог и тротуаров. Впрочем, в Боровске к их уборке приступают в половине пятого утра, поэтому к моменту начала рабочего дня особых снежных завалов не наблюдается.

Однако, как признался глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, недавние перепады температуры, в связи с которыми многие городские территории неожиданно превратились в катки, стали для сотрудников сферы ЖКХ весьма непростым испытанием.

- Сразу добраться до всех уголков в городе очень сложно, поэтому возникают некоторые сложности. Мы в любом случае стараемся максимально быстро минимизировать последствия любых природных явлений, но призываем жителей, чтобы они все-таки учитывали погодные условия, - подчеркнул Михаил Павлович.

А для того, чтобы процесс уборки города проходил более эффективно, был разработан алгоритм действий и, согласно ему, внимание уделяется в первую очередь очистке от снега и наледи дорог, подходов к школам, детским садам, а также центру города. Что касается техники, пескосоляной смеси и рабочей силы, то этого, по словам Михаила Павловича, вполне хватает, и особых сложностей этой зимой возникнуть не должно.

Повышенный контроль уделяется также деятельности основной боровской управляющей компании «Строй-Белан». Это касается не только борьбы со снегом во дворах, но и сосулек на крышах домов. В случае, когда своих сил для этого не хватает, администрация советует ограждать потенциально опасные территории и обращаться за помощью. В противном случае халатным коммунальщикам и собственникам помещений грозит административная ответственность согласно Гражданскому Кодексу РФ, который предписывает содержать свое имущество в надлежащем и безопасном состоянии.

Как отметил Михаил Климов, подобные инциденты в Боровске уже случались, поэтому взаимодействие по данным вопросам теперь налажено на должном уровне.

- Так что к зиме мы готовы, - резюмировал Михаил Климов.

Константин ЕРЕМЕНКО

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