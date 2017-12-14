Территория веры

Администрация Балабанова раздает муниципальные земли под храмы, на которые нет денег!

Многие жители Калужской области сегодня предпочитают ездить молиться в Боровск. Особенно это касается балабановцев, ведь в крупные праздники две имеющиеся здесь маленькие церкви едва ли могут вместить всех желающих.

Да и сам дух православия в таком старом историческом городе как Боровск ощущается буквально на каждом шагу. Относительно молодому Балабанову похвастать в этом плане пока особо нечем.

Исправить ситуацию в свое время вознамерились местные чиновники, отдав еще две площадки под строительство храмов, однако дело с тех пор сдвинулось недалеко.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Когда несколько лет назад балабановские власти передали Калужской епархии земельный участок на улице Комсомольской, то многие верующие восприняли это с оптимизмом - наконец-то в Балабанове появится своя просторная церковь, где им не нужно будет стоять в тесноте.

Однако этого до сих пор так и не произошло, и сейчас там установлена лишь маленькая часовня, явно не решающая проблему вместимости. Удивляться здесь нечему, поскольку средства на строительство храмов собираются с миру по нитке исключительно на пожертвования людей и порой на то, чтобы накопить нужное количество денег, уходят чуть ли не десятки лет.

То же самое мы видим на примере церкви Иоанна Кронштадтского, где не один год возводится духовно-просветительский центр, в котором разместится воскресная школа, лекторий и многое другое. Как нам честно признался служащий здесь вторым священником отец Дмитрий, такая неторопливость связана с серьезной нехваткой средств.

- Раньше у нас был спонсор, но в связи с кризисом у него возникли финансовые проблемы. А сейчас мы собираем только за счет того, что нам несут прихожане, - отмечает отец Дмитрий.

По его словам, сделать на подаяния что-либо существенное непросто, ведь нужно также еще и содержать храм, включая его штат и оплату коммунальных расходов. Вот и приходится реализовывать этот проект шаг за шагом, по мере накопления каких-то незначительных сумм.

Тем не менее, само здание уже все-таки построено, сейчас идет внутренняя отделка помещений, а в следующем году планируется начать подводить воду и отопление. Однако говорить о каких-то сроках окончательного завершения работ нельзя, и священнослужителям остается лишь надеяться на то, что рано или поздно этот центр распахнет свои двери. Пока же они могут лишь довольствоваться нынешними условиями.

- Мы сегодня не имеем возможности даже разделить детей, посещающих воскресную школу, на малышей и тех, кто постарше. Они занимаются все вместе в маленьком помещении, которое есть у нас в храме, - вздыхает батюшка.

ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Те же финансовые проблемы испытывает настоятель храма на ул. Комсомольской отец Владимир. Он был вынужден построить сначала небольшой временный домик, где можно проводить службы, чтобы хотя бы зарегистрировать приход, а затем спокойно искать средства для строительства огромного храма на 500 человек. Однако пока удалось найти спонсора только под создание проекта, и в данный момент он находится на стадии разработки. Само же возведение церкви выглядит пока весьма отдаленной перспективой и, по его расчетам, это может обойтись примерно в 200 млн рублей, а то и больше. Точную цифру можно будет назвать лишь после составления сметы.

- Некоторые думают, что епархия должна все оплачивать, но это не так. Каждый приход всегда строится сам и только на пожертвования. Мы сейчас ищем тех, кто их может сделать - организовали фонд, рассылаем письма, но пока реакция отрицательная. Иногда нам такое говорят, что Господи помилуй! - сетует отец Владимир.

Полагаться же исключительно на то, что приносят прихожане его маленького храма, тоже невозможно, особенно в нынешних экономических условиях.

- Сейчас все-таки кризис. Все стали экономить, поэтому мы ели выживаем. Хотя храм у нас собирается полный, и люди жалуются, что мало места. А в праздники вообще негде встать! Так что свой приход у нас уже сформировался, а некоторые приезжают даже из Обнинска и Боровска, - отмечает отец Владимир.

Поэтому отказываться от своих планов он все равно не намерен, тем более что никаких сроков ему никто не обозначал. А сколько времени уйдет на возведение храма - это уже как Бог даст.

- Патриарх и Священный Синод постановили, чтобы храмы строились в шаговой доступности, но у нас нет такого, что священник сам захотел и построил храм. Все делается по благословению епархиального архиерея, - подчеркнул отец Владимир.

ШИРОКИЙ ЖЕСТ

Ситуация выглядит вполне типичной для нынешнего времени, поскольку эти проекты задумывались еще до всех коснувшихся нашу страну экономических сложностей. Тем не менее, определенная ответственность ложится здесь и на балабановскую власть, предоставившую епархии свою территорию, которая в любом случае не должна стоять брошенной и заросшей бурьяном. Однако что за это время сделало руководство города для того, чтобы помочь реализовать данные многолетние проекты? Может быть, нашло спонсоров? Ведь контактов с нужными людьми у чиновников явно побольше, чем у простого священника.

Но вместо этого в прошлом году глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ отдал примерно 70 муниципальных соток под строительство еще одного храма на улице Московской. И это в кризис, когда другие города стараются выжать максимум из каждого клочка своих неосвоенных площадей.

Сам этот жест выглядит, конечно, благородным и широким, но прежде чем его делать, нужно хотя бы быть уверенным в том, что поставленные цели точно осуществимы. А что же мы получили? Все те же проблемы отсутствия средств и надежду на то, что когда-нибудь это удастся воплотить в жизнь.

Кстати, храм на Московской улице собирается строить тот же отец Дмитрий из церкви Иоанна Кронштадтского. По его словам, сейчас процесс находится на стадии оформления и межевания земельного участка, после чего здесь, как и на Комсомольской, планируется возвести временный храм, чтобы в нем появились свои прихожане, и с пожертвований можно было бы начать копить на более основательную церковь.

- Средств сейчас вообще нет. Но как только появится земля, мы станем привлекать людей, создадим приход и будем вместе молиться. Что касается проекта, то его у нас пока тоже нет, но есть эскиз, - рассказал отец Дмитрий.

ЦЕРКВЕЙ БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ?

Впрочем, Вячеслав Парфенов уверен, что священнослужителям удастся реализовать задуманное, и в Балабанове обязательно будет три церкви. А, возможно, даже больше, что для 26-тысячного города вполне нормально.

- Они ищут инвесторов, организуют сборы прихожан. И мы, со своей стороны, не должны разрушать этот институт, так что небольшую церковь в перспективе можно построить и в военном городке, - пояснил глава администрации города.

Вячеслав Викторович заверил нас, что работа в этом плане с предпринимателями ведется, но почему-то результата ее совершенно не видно - на той же Комсомольской деньги ищут уже далеко не один год.

Поэтому если наши руководители так ратуют за духовность и веру, при этом прекрасно понимая, что законодательно в России церковь отделена от государства, то нужно идти в этих вопросах до конца, или же вообще за это не браться. Иначе вместо новых храмов балабановцы получат лишь новые бесхозные территории.

Олег ФОМЕНКО

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