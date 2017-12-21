Счастье в каждый дом

Конец 2017 года оказался весьма насыщенным на события. Вывод российских войск из Сирии, обещание новых социальных мер поддержки молодых семей, начало предвыборной гонки. Кажется, год вовсе и не завершается, а продолжает свой бешеный бег, того и гляди, мимоходом проскочив Новый год.

Но, несмотря на то что события мирового и общегосударственного масштаба обсуждают практически во всех домах, самым важным для каждого из нас остается мир в своей семье, благополучие близких и их здоровье.

Несомненно, и на эти оценочные качества влияют внешние факторы, такие, как экология, политическая обстановка и экономическая ситуация в государстве. Ведь от этой цепочки зависит наше благосостояние в виде зарплат и социальных выплат, уверенность или сомнения в стабильности завтрашнего дня и, конечно же, самочувствие, которое, как известно, ни за какие деньги не купишь, но без них - не поправишь.

Грядущий 2018 год принесет нам немало перемен. Станут они добрыми или заставят в очередной раз собраться с силами, загадывать нет смысла, потому что при любом раскладе счастье каждого человека соткано из миллиона невидимых нитей тех эмоций, которые он получает при общении с окружающими и от самооценки поступков, которые совершает.

В канун Нового года каждый из нас непременно подведет итог своих двенадцати месяцев и, сделав выводы, построит планы на будущее. Я искренне желаю вам, чтобы мечты были чуточку выше ваших возможностей. Ведь только в такой пропорции, казалось бы, досадной нехватки средств, человек продолжает стремиться вперед, а не оставаться по уже достигнутом.

Движение вперед - это именно та постановка в жизни, которая позволяет нам добиваться новых высот, поддерживать себя в бодром и физически крепком состоянии.

Но не стоит забывать, что в погоне за мечтой очень важно сохранить человечность, порядочность и милосердие. А потому, искренне желаю вам, чтобы следующий 2018 год был для вас гармоничным. Чтобы желтая собака как символ года не показывала своих клыков, а преданно лежала у ног, радуясь, что дом полон счастья.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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