Депутаты выбрали своего «пастыря»

Евгений Гуров заявил о возможных сокращениях в администрации Ермолина.



Крайне плодотворным получилось заседание ермолинской Городской Думы, состоявшееся в минувшую среду, 19 декабря. Помимо утверждения в первом чтении бюджета, парламентарии определили нового главу местной администрации, должность которого осталась вакантной после неожиданного ухода Олега ЗАПОЛЬСКОГО.

Однако, как известно, свято место пусто не бывает, поэтому борьба за власть могла получиться весьма жаркой.

МЕСТНЫЙ ПРОТИВ КАЛУЖАНИНА

На пост мэра Ермолина изначально претендовали четыре человека - ВрИО главы администрации Евгений ГУРОВ, два заместителя градоначальника Евгений ВАСИЛЬЕВ и Роман КВЯТКОВСКИЙ, а также бывший местный сити-менеджер Александр ИСАЕВ, покинувший свою должность после резонансной трагедии. Упавшая по причине недосмотра коммунальщиков с крыши сосулька убила девочку, после чего Александр Александрович по настоянию прокуратуры подал в отставку.

Каждого из четырех кандидатов должна была одобрить конкурсная комиссия, затем им предстояло пройти собеседования, и только те, кто выдержат эти этапы отбора, могли быть допущены к рассмотрению на Городской Думе.

Первым из «гонки» выбыл Роман Квятковский. В ходе изучения заявок оказалось, что у него не хватает необходимого стажа муниципальной службы. Вторым, уже на этапе собеседований, с дистанции сошел Александр Исаев. Он решил взять самоотвод в пользу Евгения Гурова. Причины этого решения конкурсной комиссии он не пояснил.

В итоге на «финишную прямую» вышли два Евгения Александровича - Гуров и Васильев. В момент, когда кресло Олега Запольского еще не успело остыть после двухлетнего пребывания в Ермолине, казалось, что именно Васильеву суждено взять в свои руки управление столь проблемным городом. Именно его в качестве ВрИО перед уходом назначил Запольский, и именно за него приезжали ратовать на заседание местной Гордумы первые лица района. Но тогда депутаты устроили маленький переворот и сделали исполнявшим обязанности главы Гурова.

Главным аргументом народных избранников было то, что в отличие от калужанина Васильева, регулярно отсутствующего на рабочем месте, Гуров является жителем Ермолина и его в случае необходимости всегда можно найти.

ЕРМОЛИНСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ЖДУТ СОКРАЩЕНИЯ?

Было ясно, что симпатии большинства парламентариев лежат на стороне их земляка, поэтому рассчитывать на успех Евгению Васильеву было сложно. Тем не менее, кандидатура Евгения Гурова выглядела вполне для всех компромиссной, поскольку даже сами депутаты признавались в кулуарах, что район не против того, чтобы главой стал Гуров.

Понимая этот расклад, Евгений Васильев на заседании Думы в конце зачитанной программы по развитию города вдруг предложил проголосовать за своего соперника. Хотя сама его «предвыборная речь» получилась достаточно конструктивной и содержательной. А вот ответить на многие наболевшие вопросы парламентариев, касающихся курируемой им сферы ЖКХ, Евгений Александрович так и не смог, аргументируя это тем, что выступает перед ними не как зам по коммуналке, а в качестве претендента в мэры. Хотя после этой внезапной «капитуляции» оставалось непонятно, зачем ему вообще потребовалось полчаса распинаться перед депутатами. Вероятно, где-то в глубине его души все же теплилась надежда на чудо.

Свое видение по дальнейшему благоустройству Ермолина и выходу его из экономической ямы представил и Евгений Гуров. Правда, депутатов больше интересовало, как будет проводиться оптимизация штатного состава местной власти.

- Я считаю, что для того, чтобы сделать работу администрации более эффективной, ее структуру нужно будет немного изменить. Какие-то должности, может, придется сократить, - заявил Евгений Александрович.

Услышав такое, сомнений в его победе уже не оставалось. Депутаты очень тепло и почти по-отечески дали Гурову свои напутствия. Особенно эмоционально это получилось у Людмилы ЗАХАРОВОЙ, призвавшей Евгения Александровича стать «добрым пастырем».

- Я вам расскажу короткую библейскую притчу. Есть добрый пастырь и наемник. Добрый пастырь овец считает своими, а наемник говорит, что овцы не его и душу класть за други своя он тоже не будет, - заявила Людмила Владимировна.

И, несмотря на то, что сравнение с овцами пришлось по вкусу не всем народным избранникам, они единогласно проголосовали за Евгения Гурова.

Константин ЕРЕМЕНКО

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