Контрольно-счетный орган Балабанова составил план проверок

Два года назад депутаты Балабанова отказались от предложения районных властей упразднить в муниципалитете Контрольно-счетный орган и в качестве альтернативы пользоваться услугами аналогичной проверяющей структуры, созданной при МО МР «Боровский район». Благодаря этому, в балабановском поселении власти теперь не ждут своей очереди для проверки муниципальных предприятий и вольны передвигать во времени плановые и внеплановые визиты КСО.

Председатель муниципального Контрольного органа Юлия ПОЛЯКОВА уже обнародовала график своей работы на 2018 год. В первом квартале нового года она проведет комплексную проверку дел в Доме культуры. Во втором квартале проведет внешнюю проверку отчета администрации об исполнении бюджета за 2017 год и подготовит для депкорпуса итоговое заключение по данной теме. В этом же квартале начнется комплексная проверка Центра физкультуры и спорта, которая завершится в третьем квартале. Следом под прицел вновь попадет администрация в части контроля исполнения Представления контрольно-счетного органа по результатам проверки деятельности администрации по управлению и распоряжению муниципальной собственностью. В четвертом квартале 2018 года КСО проведет экспертизу проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.

Помимо перечисленных выше планов, Юлии Поляковой предстоит осуществлять текущий контроль и готовить заключения по исполнению бюджета поквартально, а также проводить проверки по внеплановым заданиям Городской Думы и участвовать в мероприятиях совместно с Контрольно-счетной палатой Калужской области.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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