Дайте в руки мне баян...

Ермолинский бюджет на 2018 год назвали тяжелым и напряженным.

На состоявшихся в Ермолине публичных слушаниях по планированию бюджета 2018 года приглашенные жители были весьма активны. Они не преминули использовать этот шанс, чтобы поднять интересующие их темы. Причем ограничиваться лишь финансовыми вопросами никто не собирался, что вполне понятно - когда еще доведется лицом к лицу увидеть столько представителей местной власти.

КАК В ШЕЛКАХ

Особого ажиотажа, как и в случае с Боровском, в Ермолине на публичных слушаниях не наблюдалось. Тем не менее, народа пришло побольше, нежели в районном центре. Правда, значительную часть «массовки» представляли здешние депутаты и чиновники.

О том, чего ждать ермолинцам на следующий год, поведала заместитель главы администрации по финансам Наталья КУЛИКОВА. Так, бюджет-2018 должен составить 90 млн рублей, включая 41 млн дотаций. Причем собственные доходы города сократятся на 16 млн рублей.

Расходы ермолинской казны предполагаются в объеме 94 млн рублей. Сюда входит 12 мл. на работу Дома культуры «Полет» и местных библиотек, 8 млн рублей на развитие физической культуры и спорта, 15 млн рублей на благоустройство, более 15 млн на ремонт дорог, 100 тысяч рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства и т.д.

Таким образом, дефицит бюджета составит 4 млн рублей. Прим этом, у города сохраняется 49 млн рублей внутреннего долга и внешний долг в размере 26,5 млн рублей. Присутствовавшая на слушаниях начальник финансового отдела администрации Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА охарактеризовала бюджет Ермолина как напряженный и очень тяжелый.

БЕЗ НАМЕКА НА УКРАИНУ

Когда отчет был закончен, жители принялись задавать вопросы. Значительная их часть касалась благоустройства и ЖКХ. Например, Людмила РОМАНОВА возмутилась ужасным состоянием городского кладбища, которое завалено мусором. Как пояснил ВрИО главы администрации Ермолина Евгений ГУРОВ, штатного смотрителя за кладбищем в городе нет, поэтому ежегодно заключаются контракты на его содержание, где учитывается как уборка, так и вывоз мусора. А в этом году также была осуществлена подсыпка подъездной дороги.

Еще одной озвученной Людмилой Валентиновной проблемой стало отсутствие в здании городской мэрии кнопки вызова маломобильными гражданами, а также пандус, не рассчитанный на стандартные размеры инвалидной коляски. Евгений Александрович пообещал это исправить.

- У нас внизу существует дежурно-диспетчерская служба, которая готова поднять и проводить любого, кто в этом нуждается. Да и сами наши сотрудники всегда могут спуститься и оказать содействие. Что касается пандуса, то мы его переделаем, а также установим звонок, - заявил Евгений Гуров.

Были и другие вопросы, на первый взгляд, совершенно не связанные с проектом бюджета. Например, чиновников попросили помочь с костюмами для местного хора «Бабье лето», а также купить баян, поскольку старый уже совершенно испортился. Тут слово взяла Анна Горячева, отметив, что ермолинскому кошельку и без того приходится туго, поэтому оказать содействие готов район. По словам Анны Владимировны, деньги на эти цели будут направлены уже в феврале следующего года.

А вот местная жительница Лидия МУРАВЬЕВА упрекнула городские власти в том, что центральная новогодняя елка в этом году наряжена весьма скромно.

- У нас такая грустная елка! Я смотрю на нее сегодня, и плакать хочется! Ну, совсем она голая! Неужели нельзя на нее еще повесить какую-нибудь мишуру? - возмутилась Лидия Александровна.

Директор местного Дома культуры «Полет» Наталья СУДАРЬКОВА предложила свой выход из ситуации. Как оказалось, в распоряжении ее учреждения имеются банты, которыми можно было бы немного «развеселить» елку. Однако для этого, по ее словам, необходимо поменять цвет этих украшений, поскольку они желтые.

- Желтый и синий цвет у многих вызывает ассоциацию с Украиной, поэтому у меня предложение. Есть такие баллончики, которые наносят краску, и она не слезает. Можно эти банты покрасить и повесить, - предложила Наталья Владимировна.

Городские чиновники против идеи директора Дома культуры возражать не стали, однако напомнили, что они пришли все-таки обсуждать бюджет, а не новогоднюю елку.

Константин ЕРЕМЕНКО

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