Цена почета

Депутаты балабановской Городской Думы под конец 2017 года проявили щедрость, поддержав инициативу председателя бюджетной комиссии Владимира ЖИГАНОВА. Во время обсуждения почетных грамот муниципального образования, которые традиционно вручаются отличившимся балабановцам в течение года (преимущественного на День города), парламентарий заявил, что денежная премия, полагающаяся к грамоте, слишком мала.
Изначально на десять благодарностей от муниципалитета в бюджете города было заложено 57 470 рублей. В результате, после налогового вычета, на руки каждый премируемый получил бы, как обычно, 5 тыс. рублей. Владимир Жиганов эту сумму предложил удвоить, чтобы благодарность города тем, кто ее заслужил, была хоть как-то ощутима в наших экономических реалиях.
Коллеги не сразу ответили согласием. К примеру, поступило предложение за счет увеличения бюджета премиальных выплат количество грамот поднять до двадцати штук. Однако этот вариант не нашел массовой поддержки, поскольку депутаты в большинстве посчитали, что дополнительные десять грамот во-первых, снизят статус самой награды, а во-вторых, оставят ее финансовое сопровождение малозаметным.
Кроме того, прозвучало предложение подумать о повышении выплат и для почетных граждан. Однако в результате решили остановиться на одобрении лишь одного предложения, а к остальным, если инициатива не угаснет, вернуться уже в 2018 году.
Таким образом, новые награжденные почетными грамотами муниципалитета в новом сезоне получат на руки уже по 10 тысяч рублей.