Заплати налоги, сидя дома!

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Жители Калужской области могут проверить наличие у себя задолженностей на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Калужской области через специальный сервис «Банк данных исполнительных производств». Для этого нужно всего лишь иметь доступ в интернет.

Для повышения доступности информации о долгах по исполнительным производствам, о размере задолженностей, о реквизитах исполнительного производства предусмотрена возможность доступа к сервису не только с компьютера, но и с мобильных устройств. Для этого службой судебных приставов разработано приложение для мобильных устройств на платформах Android, IOS и Windows Phone.

Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений, набрав в поиске: «фссп». С помощью этого можно не только получить информацию о наличии задолженности, но и подписаться на получение сведений, чтобы узнавать о вновь появившихся долгах в оперативном режиме.

«Банк данных исполнительных производств» позволяет узнать информацию о задолженностях как физических, так и юридических лиц. Причем для этого не требуется вводить ни паспортные данные, ни ИНН - достаточно лишь указать фамилию и имя человека или наименование юридического лица. Все это очень упрощает процедуру поиска. Гражданин, узнавший о наличии задолженности, может оплатить ее тут же через различные электронные платежные системы, либо распечатать квитанцию и оплатить традиционным способом в любом банке, либо подойти в отдел судебных приставов и оплатить долг на месте.

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