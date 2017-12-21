Большая стройка

В Балабанове сделают акцент на тротуары.

Бюджет Балабанова уже прошел рассмотрение депкорпусом в первом чтении и публичные слушания. Все ожидаемые доходы расписаны по программам. Однако начальник финотдела администрации Наталья ГУСАКОВСКАЯ еще раз кратко «пробежалась» по реперным точкам расходов 2018 года.

Самый большой кусок бюджетных средств - 53 млн рублей припасли для оплаты участия в концессионном соглашении по теплу, которое муниципалитет заключил с ООО «КЭСК». Однако придется ли городу отдать всю эту сумму или нет, зависит от объемов работы самого концессионера.

В следующем году этот муниципалитет ожидает большая работа в плане ремонта и строительства. Основной акцент будет сделан на тротуары. На них в расходной части бюджета уже заложили более пяти миллионов рублей. Главные "ветки", по которым с весны тронутся ремонтные бригады идут по ул. Боровской от аптеки до магазина «Магнит-косметик», на ул. 50 лет Октября от пересечения с трассой А-108 до территории железнодорожной станции, вдоль кабицынской дороги к городской поликлинике. Кроме того, будет перенесен тротуар, ведущий к школе №1 на ул. Энергетиков, где недавно прошли работы по опиловке деревьев.

Об объемах работ по ремонту автодорог пока говорить рано, все будет зависеть от суммы, которую выделит Балабанову область. Однако заложенные необходимые десять процентов софинансирования в размере 1,2 млн рублей позволяют претендовать муниципалитету на 12 млн региональной поддержки.

Такие же 10% в городском кошельке припасли для участия в федеральной программе «Создание комфортной городской среды». Учитывая уже обещанную сумму, доля МО составила 700 тыс. рублей.

А вот взнос города в новый районный проект - Фонд приоритетных проектов, хоть и определен для всех поселений в размере четких 5% от налоговых поступлений, но на деле неизвестно в какую цифру выльется.

Кроме того, администрация и Дума заложили 1 млн рублей на реконструкцию городского стадиона. К ним областной бюджет добавит 7 млн, а районный - 2 млн руб. Также по линии спорта запланированы замена окон первого этажа в спорткомплексе на сумму 1,2 млн рублей и ремонт освещения уличных спортивных площадок на 800 тысяч.

Полтора миллиона рублей припасены для Дома культуры, которому в 2018 году светит капительный ремонт, поскольку проект реконструкции с пристройкой дополнительных площадей, оценивающийся в 80 млн руб., пока желаемый, но нереальный для города проект.

На следующей неделе Гордума утвердит бюджет 2018 года во втором чтении. Однако этот вовсе не означает, что начало нового года не ознаменуется внесением изменений в графы трат и поступлений.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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