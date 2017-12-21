Камерный бюджет

Боровчане не пришли на слушания по планированию «городского кошелька».



Публичные слушания по бюджету нередко становятся для жителей отличной возможностью пообщаться с представителями местной власти, чтобы узнать перспективы экономики их города. Иногда такие встречи сопровождаются ожесточенными спорами и даже руганью, однако в Боровске все прошло в камерной обстановке практически пустого кабинета.



Мероприятие состоялось в здании местной администрации и, несмотря на более-менее удобное время (17:00), пообщаться с первыми лицами города и ознакомиться с финансовыми планами на следующий год не пришел никто из жителей, за исключением нашего корреспондента. Впрочем, представители власти, судя по всему, предвидели такое развитие событий, поэтому выделили для слушаний небольшой кабинет, где обычно заседает Городская Дума.

Послушать начальника финансового отдела Светлану РАТТАС собрались лишь члены бюджетной комиссии, состоящей из чиновников и депутатов в количестве трех человек, а также глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ и председатель Городской Думы Николай КУЗНЕЦОВ.

Как рассказала Светлана Раттас, расходная часть бюджета города на следующий год составит 78 млн 29 тысяч рублей. Из них на обеспечение работы органов муниципальной власти заложено 11,5 млн рублей, более 6 млн - на социальную поддержку, 14 млн 600 тысяч - на ремонт и содержание автомобильных дорог, на ЖКХ и благоустройство города - 29 млн 400 тысяч рублей и т.д.

Ожидаемые доходы находятся на уровне 69 млн 316 тысяч рублей, также город получит 1 млн 780 тысяч рублей дотаций. Таким образом, дефицит бюджета Боровска составит 6 млн 931 тысячу рублей.

Кроме того, в следующем году Боровск продолжит участвовать в федеральной программе «Комфортная городская среда». Точная сумма выделяемых на это средств пока не определена, но ожидается, что она составит примерно 3,8 млн рублей. На эти деньги, в частности, планируется сделать продолжение тротуара на ул. Коммунистической.

- Там будет тротуар, зеленая зона, возможно, поставим лавки и забор. То есть будем эту работу делать комплексно. Также есть желание поменять эти страшные убогие столбы, тем более что от наших энергетиков этого никогда не дождешься, - отметил Михаил Климов.

Что касается благоустройства придомовых территорий в рамках данной программы, то уже прошли сходы жителей некоторых домов на таких улицах, как Рябенко, Садовая, Ленина, Шувалова.

Несмотря на достаточно скромные финансовые возможности, городские руководители с оптимизмом смотрят на планы следующего года. При этом Боровск старается жить по средствам и не брать кредиты.

- Мы знаем собственные доходы города и, исходя из этого, строим планы. И все равно считается, что у нас бюджет развития. Например, к нам приезжали депутаты из Людинова, и когда они узнали, что мы с семидесятимиллионным бюджетом делаем и тротуары, и дороги, и теплоснабжение, то они сильно удивились, - рассказал Николай Кузнецов.

Константин ЕРЕМЕНКО

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