Проблемный подрядчик подтолкнул чиновников к новым планам

Балабановская история с установкой новых элементов на игровых площадках города в 2017 году получилась не слишком радостной и быстрой. Из-за проблем с подрядчиком муниципалитет не смог порадовать детвору новыми игровыми элементами к летним каникулам. Принять работы администрация вышла только в середине декабря.

Но вместе с этим, у чиновников появился новый план, который способен преобразить не только место детского досуга, но и общедворовое пространство в целом.

Самым большим проектом уходящего года стала установка городка на ул. Лесной. На неё город потратил полмиллиона рублей, включая 200 тыс. руб., которые лично внес депутат Городской Думы Николай ГУСЕВ. Однако удовольствие поиграть на группе горок и лабиринтов местная детвора получила лишь в преддверии зимних каникул. Причем, весной эта возможность будет вновь ограничена, поскольку у администрации появились новые идеи по обустройству большого двора.

Началось все с того, что игровой комплекс был установлен на неподготовленную площадку. Чиновники свой промах, к счастью, осознали, и решили реабилитироваться путем обустройства прорезиненного покрытия рядом. На него и планировалось перенести дворовую обновку. Однако во время приемки объекта, коллективный разум расширил грядущие перемены.

Архитектору города Всеволоду НЕРУШЕВУ дали поручение разработать проект панировки всей территории квадратного двора внутри домов № 13,15,17 и 19а. В итоге, все сейчас установленные элементы должны сформировать удобную игровую зону. Кроме того, к ней планируют добавить спортивную площадку. Будет это место для стритбола или полноценная хоккейная «коробка», станет понятно в процессе расстановки объектов при планировании. Плюс к этому, рассмотрят возможность строительства большой деревянной горки для зимнего катания на «ватрушка» и ледянках.

Чтобы двор выглядел полностью обустроенным, карандаш архитектора пройдется и по придомовым территориям. На них будут спланированы удобные парковки и тротуары. Эту часть работы, в отличие от «детской», муниципалитет предложит взять на себя собственникам многоквартирных домов. Для этого им предоставят шанс благоустроить прилегающие территории путем участия в программе «Инициативное бюджетирование». Возможность кардинально изменить убитые проезды жители получат за 10-20% финансового участия дома от общей стоимости проектов.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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