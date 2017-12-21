На всю катушку!

Новогодние торжества прокатятся по всем поселениям Боровского района.

Подготовка к новогодним и рождественским праздникам - весьма трудоемкий и кропотливый процесс, поэтому декабрь обычно считается самой жаркой порой для работников сферы культуры.

Тем более что в Боровском районе традиционно проходит большое количество различных представлений, приуроченных к Новому году.

На этот раз таковых запланировано более 80-ти, поэтому и детям, и взрослым есть чем себя развлечь в ближайшие дни.

БОРОВСК ВНОВЬ ЖДЕТ «ВИФЛЕЕМСКУЮ ЗВЕЗДУ»

Открытие городской елки в Боровске запланировано на 23 декабря в 16:00 на центральной площади. Основной же новогодней площадкой города традиционно станет Районный дом культуры.

23 декабря в 12:00 здесь состоится благотворительное новогоднее мероприятие для детей с ограниченными возможностями. На следующий день в это же время новогодним представлением детей порадует арт-студия «Праздник», которая также предстанет 25 декабря в 10:00 и 12:00 для учеников боровской школы №1 и 26 декабря в 13:00 и 15:00 для детей из Центра «Гармония».

1 января с 01:00 до 03:00 на площади Ленина пройдут новогодние народные гуляния, включая фейерверк (01:30).

В течение всего декабря в районном ДК проходят мастер-классы по изготовлению новогодних и рождественских подарков. Продолжится праздничная программа в том числе и в январе - это и дискотека для школьников (5 января в 19:00), и ежегодный рождественский гала-концерт «Вифлеемская звезда» (12 января в 13:00).

ОТ И ДО

В Балабанове 1 января с 1:30 до 3:00 на площадке перед ДК жители смогут наблюдать театрализованное новогоднее представление и фейерверк , а также принять участие в дискотеке.

Во время январских каникул праздничное настроение можно будет ощутить и в самом ДК. 3, 4, 5 и 7 января в 16:00 пройдет мультчас для детей, также 3, 4 и 5 января в 17:00 планируется показ короткометражных фильмов под общим названием «Удивительные истории». 6 января в 18:00 начнется бал-маскарад «Рождества волшебные мгновенья», а артисты ансамбля русской песни «Зорюшка» выступят с рождественским концертом на сцене ДК 8 января в 14:00.

Для балабановцев будут организованы и спортивно-развлекательные игры «Выходи во двор играть», для которых предусмотрено следующее расписание: 3 января в 12:00 - ул. Дзержинского, 4 января в 12:00 - ул. Московская, 5 января в 12:00 - ул. Коммунальная, 6 января в 12:00 - ул. 1 Мая, д. 6, 7 января в 12:00 - ул. Гагарина, д. 22.

А 8 января в 15:00 на центральном стадионе волонтерский отряд проведет игровую анимационную программу «Рождественский детский праздник».

«ПОЛЕТ» В СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

В Ермолине созданием праздничной атмосферы займется местный Дом культуры «Полет». Так, 28 декабря здесь покажут новогоднюю сказку для детей, а 7 января - представление детской театрализованной студии. На 13 января на сцене «Полета» запланирован концерт «Этот старый новый год».

Площадь ДК станет центром новогодних гуляний 1 января с 00.00 до 3:00. В частности, ермолинцев ожидает поздравление Деда Мороза и Снегурочки, выступление художественной самодеятельности, новогодняя дискотека и праздничный фейерверк.

СНЕЖИНКИ И ИГРУШКИ

Занимательные мероприятия для жителей подготовил и ворсинский ДК. 26 декабря в 16:00 здесь стартует мастер-класс «Елочная игрушка», а 26 декабря в 17:00 и 28 декабря в 16:00 покажут новогодние и рождественские фильмы и мультфильмы.

На традиционную Елку главы администрации сельского поселения дети соберутся 27 декабря. Также 28 декабря в 15:00 всех желающих ждет еще один мастер-класс «Снежинки».

Театрализованное представление «Новогодняя ночь», включающее в себя и дискотеку, и работу аниматоров, и различные инсценировки, будет идти 1 января с 01:30 до 03:00.

ТЕ, «КОМУ ЗА...» И ПОМОЛОЖЕ

Свой новогодний план имеется и в Кривском, где основным местом сбора также станет здешний ДК. 23 декабря в 18:00 серию праздничных мероприятий откроет вечер отдыха в клубе «Кому за...». 24 декабря в 15:00 самых маленьких кривчан ждет праздник «Новый год в избушке на лесной опушке». 29 декабря в 19:00 танцевально-развлекательный вечер пройдет уже для молодежи. 5 января состоится показ новогодних мультфильмов.

Кроме того, в ДК 29 декабря, 5 и 12 декабря будет дискотека, а с 24 декабря по 14 января можно посмотреть выставку детских рисунков и поделок.

День зимних видов спорта стартует на катке 3 января в 12:00. 7 января на главной елке дети смогут принять участие в конкурсе «Рождественские забавы».

УСПЕТЬ ВЕЗДЕ!

Не придется скучать в Новый год и жителям Совьяков. С 30 декабря в местном ДК начинается самая активная пора - это и театрализованное представление «В гостях у сказки», и утренник по мотивам «Бременских музыкантов», и танцевально-развлекательная площадка для старших школьников «Новогодний серпантин», и открытие выставки детского и семейного прикладного творчества «Мастерская дета Мороза».

На 31 января запланирована новогодняя игровая программа для взрослых «У елки на опушки», а 1 января с 00:30 до 03:00 взрослые совьяковцы смогут «оторваться» на новогодней дискотеке. 3 января учеников старшего возраста ожидает «Танцевальный марафон». 8 января дети дошкольного и младшего школьного возраста примут участие в мероприятии «На балу у Золушки». С 9 по 18 января продлится мастер-класс по изготовлению крещенских сувениров.

Весело будет и в ДК деревни Митяево. 1 января с 00:30 до 04:00 здесь будет новогодняя дискотека для взрослых, 3 января - конкурс детских рисунков «Зимние узоры». 4 января маленьких жителей деревни ждет анимационная программа «Тролли», а 5 января музыкальный конкурс «Угадай мелодию». Мастер-класс по изготовлению рождественских сувениров митяевцы смогут посетить с 3 по 6 января. Также 6 января здесь же пройдут рождественские колядки. На 8 января запланирован вечер отдыха «Продлись, очарованье Рождества».

«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» СОВХОЗА БОРОВСКИЙ

В совхозе Боровском Новогодняя программа в ДК стартует 28 декабря в 12:00 со спектакля «12 месяцев» и праздников у елки как для самых маленьких детей (12:00), так и для школьников (13:30). 31 декабря в 12:00 и 01:00 до 05:00 жителей совхоза ожидает Новогодний карнавал.

В ДК деревни Комлево детский спектакль «12 месяцев» и праздник у елки запланированы на 27 декабря и 7 января в 12:00. Со 2 по 6 января (12:00-15:00) в ДК совхоза Боровский и Комлева будут организованы развлекательно-познавательные программы «Каникулы с пользой» и работа клубных формирований.

ТРИ НОВОГОДНИХ МЕСТА

Свои новогодние развлечения приготовили и в Сельском ДК деревни Асеньевское: это театрализованное представление «Огни на волшебной елке» (29 декабря) и дискотеки «Ночь чудес» (30-31 декабря).

В ДК деревни Борисово пройдет театрализованное представление «Чудеса под Новый год» (30 декабря), дискотека «Встреча друзей» (31 декабря), мероприятие «Пришла коляда, отворяй ворота...» (6 января) и представление «Сверкай огнями, елка, в Рождество» (7 января).

Праздничная программа ДК деревни Серединское выглядит следующим образом: 30 декабря - театрализованное представление «Говорят под Новый год», 31 декабря - дискотека «В ритме танца», 6 января - Колядки Рождества.

Дмитрий АНДРЕЕВ

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