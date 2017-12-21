Итог с прицелом на перспективу

Глава администрации Боровского района Илья Веселов ответил на вопросы журналистов.

В среду глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ провел пресс-коференцию по итогам года. Однако вопросы, которые в большинстве задали журналисты, касались не минувших событий, а перспектив.

ШАНСЫ СТРАДАЛОВКИ

Уходящий 2017-й был обозначен Годом экологии, а потому тема очистки реки Страдаловки стала первым вопросом, заданным представителями СМИ. Журналистов интересовало: удастся ли в новом году оперативно закрыть вопрос подключения очистных сооружений Кабицыно к Обнинску и остановить загрязнение балабановского водоема. Ведь именно от этого зависит, сможет ли город войти в программу по очистке реки.

- Это приоритетный вопрос для администрации района, и мы прикладываем максимум усилий, чтобы его закрыть в первом квартале следующего года. Первый этап работ подразумевает подключение четырёхсот пятидесяти кубометров канализационных стоков к очистным Обнинска, второй - оставшихся сто пятидесяти кубов. По первой очереди планируем завершить работы к середине февраля, надеюсь, что нам удастся это сделать. По второй очереди - начало второго квартала 2018 года. Это поможет нам снять проблему с загрязнением Страдаловки.

Параллельно администрация Балабанова ведет работу по очистке этого водоема, и у нас есть все шансы вернуть горожанам зону реки в том состоянии, которое было раньше, - ответил Илья ВЕСЕЛОВ.

Что касается опасений дельнейшего загрязнения Страдаловки силами новых жилых микрорайонов этой зоны, глава районной администрации заверил, что контроль в этом вопросе будет усилен.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ПЛАНУ

Канализационные проблемы Балабанова одной рекой Страдаловкой не ограничиваются. Для дальнейшего развития города необходимо уже сейчас решать вопрос с водоотведением. И, как заявил Илья Веселов, реконструкция районных очистных - это не тот путь, который спасет ситуацию.

- На сегодняшний день я считаю не совсем корректным рассматривать решение данной проблемы за счет увеличения ресурса очистных сооружений района. Даже после реконструкции их возможностей на среднесрочное и долгосрочное развитие Балабанова не хватит.

Поиском решения вопроса канализования города мы с его администрацией займемся уже в начале 2018 года. Для этого важно иметь концепцию развития города, чтобы видеть: в какую сторону он будет расширяться. Сейчас сложно говорить что-то конкретное, но, вероятно, это будет сеть объектов - новых и реконструированных, которые решат текущие и долгосрочные задачи.

При этом Илья Борисович заявил, что считает проблему канализования Балабанова не крайне острой. К примеру, имеющиеся сейчас мощности не помешают ввести в эксплуатацию новую школу, начало строительства которой запланировано в 2018-2019 гг.

ВСКЛАДЧИНУ

- Вопросы водоснабжения и водоотведения возведены в высокий ранг приоритетов. В следующем году у нас будет очень серьезная работа в данном направлении, это было предложение администрации Боровского района. У нас прошел консультативный совет, на котором присутствовали все главы поселений и администраций, и они эту позицию поддержали, - продолжил тему глава администрации Боровского района.

Стоит отметить, что осуществить столь масштабные планы по финансово затратным проектам на территориях боровских поселений собираются силами Фонда приоритетных проектов, который начнет свою работу в 2018 году. Какова идея создания этого проекта, Илья Веселов рассказал отдельно.

- У нас разница в доходах муниципалитетов весьма существенна: есть большие, как Балабаново, которые могут позволить иметь свою программу развития. А есть сельские поселения, в которых большие территории и маленький бюджет, расходуемый на текущие вопросы. Создание бюджетного Фонда приоритетных проектов было нацелено на то, чтобы такое развитие дать. Чтобы поселения, имеющие долгие годы не решающиеся проблемы, получили возможность их решить. Заказать проект, провести экспертизу - это весьма существенные затраты, неподъемные для администраций. Для решения этих проблем мы и вышли с инициативой организовать фонд, в который, по разработанной методике, все муниципалитеты Боровского района будут отдавать часть собственных средств.

Если в следующем году силами фонда удастся закрыть все дыры водоотведения и водоснабжения, то 2019-й район сможем посвятить другим проблемам. Каким именно - решат коллегиально.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Строительство в Балабанове школы на гагаринском поле - новый проект, реализация которого должна решить еще одну проблему города - обучение детей в две смены. Глава администрации района рассказал журналистам не только о вариантах ее появления, но и о решении кадрового вопроса.

- Вхождению в госпрограмму по строительству школы предшествовала многоэтапная подготовительная работа, требовавшая строгого соблюдения сроков. Мы с этой задачей справились, что позволило нам войти в программу по сдаче школы в 2019-м году.

Реализация этого проекта может идти по одному из двух вариантов. Либо администрация выступит заказчиком, отыграет подрядные работы, и нам ее построят. Либо инвестор построит объект за собственные средства, а потом государство его выкупит. Эта схема рассматривается как наиболее приоритетная, но мы сейчас работаем в обоих направлениях, поскольку конечное решение будет зависеть от поступивших предложений.

Параллельно Отдел образования занимается кадровым вопросом. Сейчас рассматривается штатное расписание, подыскивается руководитель, и к моменту пуска школы в эксплуатацию у нас, надеюсь, уже будет все готово, - заявил Илья Веселов.

Стоит отметить, что кадровый вопрос, в том числе, собираются решить путем привлечения к образовательному процессу выпускников профильных вузов, обучающихся по целевому назначению. Таких студентов в перспективе может стать больше, поскольку, как прокомментировал Илья Веселов, Боровский район - единственный в регионе, кто платит своим целевикам дополнительную стипендию в размере 5 тысяч рублей.

Кроме школы, Боровский район имеет планы построить на том же гагаринском поле детский сад. В настоящее время прорабатывается и этот вопрос, выйти на реализацию которого надеются в 2019 году.

PS: В ходе пресс-конференции представители СМИ задали главе администрации Боровского района еще много вопросов. Ответы на них «Неделя» опубликует в следующем номере.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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