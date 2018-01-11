Правила перевода

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Коммунальные платежи хотят оградить от управляющих компаний.

Под конец 2017 года депутаты Законодательного Собрания Калужской области рассмотрели ряд существенных вопросов, которые окажут влияние на разные группы жителей региона в новом году.

В частности, парламентарии закрепили финансовую поддержку молодых учителей и обозначили пути решения проблемы задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями.

КОНТРОЛЬ ЦЕН

В своем выступлении перед депутатами министр конкурентной политики Николай ВЛАДИМИРОВ отметил:

- В регионе еженедельно с участием руководителей профильных министерств, контрольно-надзорных органов, розничных торговых сетей и местных товаропроизводителей обсуждается информация по принимаемым мерам, направленным на предотвращение необоснованного роста цен на продовольственные товары. В случае необоснованного увеличения цен на товары, подлежащие мониторингу, соответствующие данные направляются в Калужское управление Федеральной антимонопольной службы России.

Кроме того, по словам министра, в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, рекомендовано применять размеры торговых надбавок не более 10% к оптовой цене поставщика на 25 видов продовольственных товаров первой необходимости. Данные мониторинга свидетельствуют, что в целом указанные рекомендации исполняются.

В докладе также отмечалось, что в течение 11 месяцев 2017 года среди продовольственных товаров наиболее значительные изменения цен были отмечены на плодоовощную группу, сахар, яйцо куриное, алкогольную продукцию.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область стабильно занимает 1-е место по бензину автомобильному (37,09 руб./л) и 1-е место по дизельному топливу (37,79 руб./л).

Говоря о ценах на лекарства, Николай Владимиров подчеркнул:

- На территории области установлены предельные размеры оптовых и розничных надбавок к отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В соответствии с поручениями ФАС России министерством ежегодно проводится мониторинг применения установленных надбавок к ценам на лекарства. В текущем году нарушений не выявлено.

КОММУНАЛКА БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

В ходе заседания сессии депутаты приняли обращение в адрес Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева по вопросу совершенствования системы оплаты коммунальных услуг.

В обращении говорится, что в большинстве регионов вопрос задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы стоит достаточно остро. По мнению депутатов, проблему эту можно решить, создав в регионе единый расчетный центр, который будет аккумулировать все платежи граждан и обеспечивать расчеты с поставщиками за коммунальные услуги. Учитывая значимость проблемы, калужские депутаты предлагают ускорить внесение соответствующего законопроекта в Госдуму РФ, а также дополнить его нормами, предоставляющими право регионам самим устанавливать на их территориях систему оплаты коммунальных услуг через специально созданные региональными органами государственной власти юридические лица (региональных операторов) по аналогии оплаты взносов за капитальный ремонт.

Комментируя данный вопрос, председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН отметил:

- Мы обращаемся с тем, чтобы ускорить внесение законопроекта в Государственную Думу. Нужно, чтобы расчетные центры напрямую переводили деньги ресурсоснабжающим организациям. У нас уровень оплаты со стороны населения близок к 100 процентам. При этом только теплосети управляющие компании должны сотни миллионов. УК не должны быть посредниками в этих расчетах, лучше путь занимаются тем, за что им платят граждане: организуют содержание дома, благоустройство территории.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ

В закон о налоге на имущество организаций депутаты внесли ряд изменений.

Они направлены на стимулирование промышленных предприятий к обновлению производства. Так, для организаций, реализующих программу модернизации, налоговая ставка по налогу на имущество в отношении вновь созданных объектов, включенных в программу, будет составлять 0 процентов.

Для реконструированных объектов налоговые ставки установлены в зависимости от стоимости их модернизации. Так, при удельном весе технического перевооружения в остаточной стоимости объекта от 25 до 50 процентов налоговая ставка составит 1,1 процента, от 51 до 75 процентов - 0,5 процента, свыше 76 - 0 процентов. Период действия этих ставок продлится вплоть до 2020 года.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

Депутаты приняли закон, согласно которому ежегодная единовременная выплата молодым специалистам - педагогическим работникам, работающим в сельских поселениях: по окончании первого года работы составит 30000 рублей; по окончании второго года - 40000 рублей; по окончании третьего года - 50000 рублей; работающим в городских округах и городских поселениях: по окончании первого года работы - 20000 рублей; по окончании второго года - 30000 рублей; по окончании третьего года - 40000 рублей.

Отметим, что ранее эти выплаты осуществлялись в соответствии с постановлением регионального Правительства.

Наталья ГРИДИНА

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