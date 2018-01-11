Боровские главы администраций отчитаются перед жителями района

В Боровском районе уже составлен график отчетов глав местных администраций перед населением.

Так, первым перед жителями предстанет глава совхоза Боровский Антон МАСНЯК в местном Доме культуры 22 января в 17:00.

Затем, 23 января в 18:00 в балабановском ДК отчитается руководитель местной администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ.

Жители СП Кривское заслушают своего главу Алексея МАКСИМЕНКО в ДК деревни Кривское 24 января в 17:00.

В СП Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА выступит с отчетом 25 января в 17:00 (ДК деревни Асеньевское).

Мэр Ермолина Евгений ГУРОВ расскажет о работе администрации города в ДК «Полет» 30 января в 17:00.

Глава администрации СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ выступит перед своими жителями 7 февраля в 17:00 (ДК «Совьяки»).

8 февраля в 17:00 в районном ДК боровчан будет ждать глава города Михаил КЛИМОВ.

В ворсинском ДК отчет главы местной администрации Георгия ГУРЬЯНОВА состоится 17 февраля в 11:00.

И, наконец, 20 февраля в 17:00 в районном ДК перед жителями отчитается глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ.

Илья Борисович попросил руководителей администраций успеть хорошо подготовиться, а также обеспечить явку на эти отчеты депутатов данных населенных пунктов.

- По опыту прошлых лет не все депутаты считают необходимым присутствовать на этих мероприятиях, - заявил Илья Веселов.

Однако председатель боровского Районного собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ выразил недоумение, почему данный график не был согласован с самими депутатами, поскольку, по его словам, только в этом случае можно вести речь об обязательном посещении отчетов народными избранниками.

Константин ЕРЕМЕНКО

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