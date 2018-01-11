В Ермолине сменился ответственный за ЖКХ

В руководстве Ермолина произошли кадровые перестановки. Новым заместителем главы местной администрации по вопросам ЖКХ стал Александр ИСАЕВ, который несколько лет назад занимал должность ермолинского градоначальника.

Что касается оставившего пост вице-мэра по коммуналке Евгения Васильева, то к его работе в последнее время было немало вопросов как у жителей, так и у местных депутатов. Поэтому его уход выглядит вполне логичным. Впрочем, как заверил нас глава Ермолина Евгений ГУРОВ, свое кресло Васильев покинул абсолютно добровольно.

По словам Евгения Гурова, выбор в пользу Александра Исаева пал в связи с тем, что в сжатые сроки необходимо было найти человека, который прекрасно разбирается в ЖКХ и хорошо знает город.

- Пост ответственного за ЖКХ ключевой, поэтому нужно было найти того, кто уже знаком со всеми имеющимися в поселении вопросами и мог бы сразу же включиться в работу, а не терять время на то, чтобы разобраться в той или иной ситуации. Александр Александрович в области ЖКХ работал не один год, прекрасно знает жилищно-коммунальные проблемы нашего поселения, - отметил Евгений Александрович.

Примечательно, что и Евгений Васильев, и Александр Исаев совсем недавно были конкурентами Евгения Гурова за пост руководителя администрации Ермолина. И если Исаев отказался от этой борьбы в пользу Гурова еще на собеседовании, то Васильев дошел до завершающего этапа отбора - где на заседании Городской Думы также попросил депутатов проголосовать за Евгения Гурова.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Кадры»