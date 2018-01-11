Не хлебом единым

В Боровске «соседом» адмирала Синявина станет магазин.



Предприниматель Анатолий ЦВЕТКОВ уже не первый год бьется за то, чтобы поменять назначение земельного участка, где располагалось его предприятие по выпечке мучных изделий, с «промышленной» на зону «делового, коммерческого и общественного назначения». Такая метаморфоза будет означать, что по соседству с памятником адмиралу Синявину вместо всем привычного производства булочек, скорее всего, откроется еще один сетевой магазин, что явно не вызывает восторга у ратующих за сохранение исторического облика города боровчан и местной администрации. Однако противостоять решительности коммерсанта у них больше нет возможности.

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Получив год назад от боровских депутатов отказ в переводе назначения участка, Цветков решил добиваться своего через суд. В конце концов боровская Фемида встала на сторону Анатолия Васильевича и постановила отменить прежнее решение депутатов и пересмотреть итоги проведенных по этому вопросу публичных слушаний. Вот только к недоумению предпринимателя, никто из представителей власти не торопился выполнять данное постановление.

Нежелание городских руководителей идти Цветкову навстречу вполне понятно. Никому не хочется получить под боком у памятника Синявину очередную «Пятерочку» или «Магнит», к слову, уже и так имеющийся поблизости в здании бывшего кинотеатра. Поэтому испортить торговыми вывесками внешний вид еще одной городской достопримечательности в администрации желанием не горят, ведь такими темпами Боровск может быстро утратить свой исторический облик.

По этому поводу мэр Боровска Михаил КЛИМОВ на последнем заседании Городской Думы сошелся в словесной дуэли с Анатолием Цветковым, потребовавшим от народных избранников принять положительное решение по его вопросу.

- Анатолий Васильевич как собственник этого участка имеет право распоряжаться им и переводить в ту или иную зону. Проблема год назад заключалась немного в другом - люди хотели знать, что же там появится и будет ли это сетевой магазин? Но на тот момент нам не была представлена концепция того, что же будет в здании хлебокомбината, и как будут располагаться парковки. А ведь это самый исторический центр города, - заявил Михаил Павлович.

ПОЧТИ КРЫМ

Впрочем, сопротивляться судебному постановлению бесполезно, и процесс перевода назначения земли, как оказалось, уже запущен, а его завершение - лишь дело времени.

- В настоящий момент заключен договор о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Сейчас они находятся в стадии разработки и в ближайшее время должны быть закончены. Дальше будет стандартная процедура - публичные слушания и утверждение, - рассказал Михаил Климов.

Вот только проходить повторно публичные слушания Анатолий Цветков желанием совсем не горит и, несмотря на то, что дело с переоформлением данной территории движется своим чередом, все равно попросил депутатов повлиять на ускорение этого процесса. А для большей убедительности он сравнил свой участок с Крымом.

- Россия берет Крым, и депутаты Госдумы пишут правительству разработать карты и т.д. Вот и я вас прошу: примите решение и обязуйте администрацию в соответствии с ним сделать изменения в ПЗЗ, - заявил Анатолий Васильевич.

Однако народные избранники отказались голосовать по этому поводу, отметив, что все необходимое и так делается, поэтому Анатолий Васильевич потратит гораздо меньше нервов и времени, если примет это как данность и не будет больше продолжать бесконечные судебные тяжбы.

Однако публичные слушания Цветкову, похоже, придется все-таки пройти еще раз, поскольку, по Градостроительному кодексу, эта процедура при корректировке ПЗЗ является строго обязательной. Поэтому жители, которые не равнодушны к тому, как будет выглядеть исторический центр Боровска, имеют шанс прийти и повлиять на их итоги. Впрочем, сам предприниматель заявил, что вполне готов продолжить судебные разбирательства, так что отступать он явно не намерен.

Константин ЕРЕМЕНКО

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