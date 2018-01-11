Житель Балабанова «вышел» через балкон

Минувшие выходные в Балабанове прошли относительно спокойно. Об этом сегодня сообщил представитель ОМВД по Боровскому району. Среди преступлений, зафиксированных полицейскими, значатся два случая мошенничества, кража бампера автомобиля и изъятие порядка трех граммов гашиша. В общем, муниципалитет пережил новогодние каникулы без резонансных происшествий.

Несмотря на то, что полицейские несли усиленную вахту по охране общественного порядка, основным сектором их внимания стали домашние разборки. Разбавил это однообразие инцидент с нетрезвым балабановцем, который, по словам представителя ОМВД, «вышел через балкон» третьего этажа. Вероятно, благодаря своему расслабленному состоянию, серьезных травм гражданин не получил.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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