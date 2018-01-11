В Асеньевском устранят преграды на пути к целевым программам

Несмотря на то что 2018-й год только начался, руководителям боровских сельских поселений «раскачиваться» некогда. Их задача заключается в том, чтобы зима прошла для местных жителей спокойно - без заваленных снегом дорог, постоянных отключений электроэнергии и прочих форс-мажорных обстоятельств. К тому же уже сейчас необходимо четко понимать, какие работы предстоит провести в летний период.

В частности, в плане благоустройства и развития территории немало предстоит сделать в СП Асеньевское. Чтобы узнать об этом более подробно, мы поговорили с главой местной администрации Ириной ЖИЛЬЦОВОЙ.

КУЛЬТУРЫ БУДЕТ БОЛЬШЕ

- Ирина Николаевна, довольны ли вы тем, как были проведены новогодние праздники в вашем поселении?

- Во всех наших трех домах культуры праздники прошли спокойно и без происшествий. Состоялись все мероприятия, которые были запланированы, включая новогодние и рождественские елки, кроме тех, что не было возможности организовать по причине погодных условий. Например, хотели сделать лыжню для детей, но отсутствие снега нам это не позволило.

В целом же людей у нас проживает много, и, конечно, хотелось бы, чтобы для них было больше развлечений. Трех ДК для нашего поселения все-таки недостаточно, поэтому к концу этого года планируется открыть четвертый ДК в Коростелеве.

ЗА СВОЙ СЧЕТ

- Если говорить о текущих делах, то к нам, наконец, пришла настоящая зима, и, как всегда, встал вопрос своевременной уборки дорог от снега. Готовы ли у вас к этому?

- Да, готовы. У нас заключены договоры с двумя организациями, и наши 38 населенных пунктов поделены на четыре зоны, за каждую из которых назначен ответственный. Первые уборки снега прошли еще в декабре, и все было выполнено достаточно оперативно и качественно. Надеемся, что так будет и дальше.

- А что в этом году ожидает поселение в плане благоустройства его общественного пространства?

- Мы хотим сделать пять новых детских площадок, а также осуществить благоустройство около многоквартирных домов в таких населенных пунктах, как Борисово, Серединское и Асеньевское. Где-то нужно будет заасфальтировать, где-то проложить дорожки, где-то посадить деревья, так что объем работы достаточно большой.

- Вы это планируете выполнить с помощью собственного бюджета или надеетесь вступить в какую-либо программу?

- Мы все это будем делать исключительно в рамках собственных средств поселения. Пока мы не можем вступить ни в одну целевую программу, поскольку у нас не отмежевана земля. Например, мы бы с радостью вошли в программу по поддержке сельских территорий, но не можем этого сделать. В этом году мы займемся устранением данной проблемы и будем межевать наши объекты.

АКТИВНЫЙ СТАРОСТА - ХОРОШИЙ ПОМОЩНИК

- Ваше поселение будет участвовать в создании Фонда приоритетных проектов. Если вам выделят какие-то средства, на что они пойдут?

- На замену водопроводной сети в деревнях Абрамовское, Хитрово, Щиглево. В настоящий момент мы составляем техническое задание и ищем организации, готовые выполнить эту работу. 28 февраля состоится консультативный совет Фонда, и я думаю, что к тому сроку мы будем готовы выйти на него, имея на руках готовое техническое задание.

- Как известно, в прошлом году в связи с нехваткой щебня в районе успели отремонтировать далеко не все дороги от запланированного объема. В Асеньевском эта проблема стояла достаточно остро. Не повторится ли такая ситуация опять?

- Сложно сказать. 38 деревень - это достаточно большая площадь, но в этом году, пусть ямочно, но мы отремонтировали дороги в 15 населенных пунктах. Хотя, конечно, у нас остаются территории, требующие больших вложений. Приходится выставлять приоритеты, где эти работы нельзя откладывать, и где они наиболее необходимы. В первую очередь, это касается деревень, где проживает наибольшее количество жителей.

- А зависит ли это от инициативы самих жителей?

- Конечно, зависит. Вот у нас есть староста в деревне Федорино Владимир СЛАТВИЦКИЙ. Он постоянно заботится о дорогах, о воде, об уличном освещении, и его активность помогает решать проблемы, возникающие в деревне. Но есть и пассивные граждане: сделают им что-то - хорошо, не сделают - тоже ладно. Активный староста - это для нас хороший помощник - он может что-то потребовать как от нашей администрации, так и от самих жителей. Например, чтобы они косили траву у себя на участке.

- Вы находитесь на посту главы администрации поселения чуть больше полугода и уже можете сделать какие-то выводы. Что для вас оказалось наиболее сложным?

- Самое непростое - это работа с людьми. Все жители разные и с каждым нужно найти общий язык. Кто-то у нас проживает постоянно, кто-то приезжает из Москвы, а сельские жители зачастую более спокойно воспринимают нашу реальность, в отличие от москвичей. Тем не менее, разговаривать нужно уметь со всеми.

Беседовал

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «В гостях у ...»