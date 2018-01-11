Корпоративная солидарность?

Ермолинские депутаты вступили в противоречие с прокуратурой!

Городскую Думу Ермолина продолжает сотрясать от постоянных скандалов, интриг и расследований. Только недавно ряды народных избранников чуть не покинули в связи с поздней подачей декларации Владимир БОДРОВ и Егор ГРАБЕНКО, как теперь угроза сложения мандата нависла над Александром РАКОВИЧЕМ.

ЧТО ДЕЛАТЬ С МАНДАТОМ?

О том, что Александру Александровичу, возможно, придется лишиться места в Думе, говорилось уже давно - с того самого момента, как на одного из самых оппозиционных ермолинских народных избранников завели уголовное дело о клевете. И вот, с вступлением приговора в силу, из прокуратуры пришло требование рассмотреть вопрос о снятии с Раковича полномочий депутата.

Александр Александрович рассказал историю появления своей судебной тяжбы:

- В августе на меня было заведено уголовное дело по письму в интернет-рассылке. Там было два слова, которые я не имел право писать: что Быков и арендаторы предлагали мне взятку за то, чтобы я не мешал продаже предприятия. Если бы убрать слова «Быков и», то тогда это дело никто не разбирал, - отметил Ракович.

Тем не менее, суд встал на сторону директора компании «Русиновопак» Сергея БЫКОВА, осудив Александра Раковича на год условно и обязав его выплатить 6 тысяч государству, 10 тысяч Быкову и ему же - 44 тысячи за расходы на адвоката и нотариуса.

Само собой, что возникла дилемма - что же делать с депутатским мандатом Раковича, тем более, что сам Александр Александрович не собирается его сдавать добровольно. Однако вряд ли самая «бескомпромиссная» Дума района, а может быть, и области, вот так просто могла взять и сдать своего самого яркого представителя. Что, собственно, и произошло. В итоге, депутаты подвергли сомнению саму формулировку 131-го закона о снятии полномочий в случае вступления в силу обвинительного приговора.

- Я понимаю этот момент так, что это нужно делать, когда депутата закрывают под стражу. А если он остается на воле? - заявил Борис КУДРЯШОВ.

В результате парламентарии вообще решили снять данный пункт с повестки дня, аргументируя это тем, что если есть четкий механизм изъятия мандата, то путь он и будет реализован. Сами они как-то влиять на этот процесс не собираются. Припомнился им и недавний инцидент с уходом бывшего руководителя администрации города Олега ЗАПОЛЬСКОГО, где их разрешения тоже не потребовалось.

- Я считаю, что наше мнение здесь вообще не важно. Если председатель Думы может своей подписью уволить главу администрации, которого выбирали все 15 депутатов, то человека, которого мы не выбирали, мы тем более не можем убрать сами, - отметила Людмила ЗАХАРОВА.

СЛОВЕСНЫЕ УЛОВКИ

В итоге, сложения Александром Раковичем своих полномочий на заседании Городского собрания не состоялось. Однако следом возникла достаточно необычная и отчасти курьезная ситуация - дело в том, что никто из присутствующих толком не понимал, в каком статусе теперь находится Ракович.

Одни считали, что после решения суда он уже автоматически перестал быть народным избранником, другие - что пока в Думу не поступало каких-либо официальных директив, то он может продолжать быть депутатом.

Сам Александр Александрович, между тем, продолжал сидеть на заседании и поднимать при голосовании руку. При этом председатель ермолинской Думы Людмила ФЕДОТОВА, подводя итоги по тем или иным вопросам повестки, предпочитала называть не точные цифры выступивших «за» и «против», а использовала обтекаемые формулировки - например: «проголосовали двое против, остальные за».

А входил ли в эти «остальные» Ракович, оставалось неизвестным. Причем доходило до комичных ситуаций, когда Александр Александрович требовал, чтобы ему сказали точную цифру присутствующих депутатов, однако не мог получить никакого вразумительного ответа.

После заседания Людмила Анатольевна призналась, что в связи с неоднозначностью ситуации она намеренно использовала подобные размытые словесные конструкции. Однако долго обходиться такими словесными уловками у нее вряд ли получится.

Как пояснила Людмила Федотова, теперь остается ждать соответствующего решения прокуратуры или суда.

Константин ЕРЕМЕНКО

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