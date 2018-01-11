Долги отдают только трусы?

Боровский район стал лидером по собираемости налоговых задолженностей.

Заплати налоги и спи спокойно - гласит уже практически народная мудрость. Однако следуют ей далеко не все, поэтому работы у налоговой службы всегда хватает. Немало усилий в этом плане прикладывают и боровские чиновники, которые регулярно проводят встречи с предпринимателями и владельцами земельных участков, призывая их погасить задолженность. Причем градус таких бесед зачастую бывает весьма высоким.

«БИЗНЕСМЕН - ЭТО ПРЕСТУПНИК»

Практически каждую неделю администрация Боровского района проводит заседание комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. Суть этого мероприятия заключается в том, чтобы в присутствии представителей прокуратуры, органов внутренних дел, налоговой инспекции и сотрудников администрации обратиться с просьбой к предпринимателям и владельцам земельных участков оплатить налоговые задолженности.

Как рассказывает начальник финансового отдела Анна ГОРЯЧЕВА, реакция на подобные встречи у должников бывает самой разной, а иногда даже агрессивной.

- Мы стараемся призывать их к совести. Например, я говорю им, что их дети тоже ходят в больницу и школу, а на их обслуживание в бюджете нужны деньги. Поэтому нужно заплатить налоги, - рассказывает Анна Владимировна.

Особенно плодотворным получилось последнее заседание данной комиссии, куда были вызваны руководители самых разных местных предприятий. В основном все они начали ссылаться на отсутствие рынка сбыта и тяжелую экономическую ситуацию, заявляя, что погасят долги при первой возможности.

Например, Анатолий БЕЛЯКОВ, который занимается фермерством на 112 гектарах земли, попросил дать ему отсрочку на 5-6 месяцев. - Не я эти кризисы придумываю. Но что же мне теперь - все бросить? Я понимаю, что моя вина в том, что я бизнесмен, а любой бизнесмен - это преступник, - говорит Анатолий Николаевич. - Я не знаю, где мне сегодня взять деньги, чтобы заплатить эти налоги. Я могу их только заработать, а для этого необходимо время.

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ

Сотрудники администрации и представители правоохранительных органов в целом с пониманием относились к доводам предпринимателей и к их жалобам на тяжелые времена. Однако иногда предпочитали не церемониться. Например, когда директор завода «Боровский кирпич» Владимир МЕЖЕНОВ заявил, что не знает, кто из его сотрудников разрешает вывозить и торговать землей, расположенной на арендованной его предприятием территории, то это вызвало большое удивление у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Николая ИСАЕВА.

- Я поговорил с этими индивидуальными предпринимателями, и они сказали, что платят людям на заводе, чтобы брать эту землю, - признался Николай Александрович. - Вы как руководитель просто бездействовали и ничего не делали, чтобы это предотвратить. Я вам могу сказать в лицо: вы плохой руководитель.

Некоторых также упрекнули в излишней экономии на зарплате своих подчиненных. Например, сотрудники районной администрации заявили, что средняя зарплата в ООО МБК «Интерарм» находится ниже прожиточного минимума - меньше 10 тысяч рублей. Директор этого балабановского предприятия Сергей ЕРОШКИН начал было возмущаться и говорить, что это неправда, однако Анна Горячева ответила, что этот факт предоставлен Министерством труда. В целом же все, кого «вызвали на ковер», выглядели вполне спокойными и обещали в скором времени исправиться, но были и те, кто заметно нервничал, а Евгений БАЧЕВСКИЙ при попытке его сфотографировать и вовсе чуть не выбежал из кабинета.

Сколько долгов будет погашено по результатам этого мероприятия, покажет лишь время, но, как отмечает Анна Горячева, эффективность таких мероприятий весьма высокая и после каждого из них поступает целая «пачка платежек». Результаты этой работы отражаются на экономических районных показателях- темпы роста доходов по консолидируемому бюджету в ушедшем году составили 118%, что выше, чем в каком-либо другом районе калужского региона и выше среднего показателя по области. За улучшение налогового потенциала администрация Боровского района даже получила денежный грант.

- Я думаю, что мы хорошо поработали. Многие предприятия даже не дожидаются заседания комиссии и сразу приносят платежные документы. Всего же в бюджетную систему поступило дополнительно 108 миллионов 391 тысяча рублей, - резюмировала Анна Горячева.

Константин ЕРЕМЕНКО

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