«Чертова» дюжина

«Голоса» балабановских депутатов «подорожали».

В конце 2017 года кадровые перемены прокатились по Боровскому району. Но если в одних муниципалитетах еще в декабре руководящие должности оказались заняты, то в Балабанове она пустовала вплоть до первого рабочего дня нового 2018 года.

В результате последней перестановки в белом доме балабановского городского поселения появился новый руководитель, что автоматически сделало «голос» каждого местного депутата практически «золотым» и одновременно поставило вопрос: кто станет новым председателем комиссии по горхозу?

И ПРОБИЛ ЧАС

Если бы замглавы администрации Боровского района по вопросам ЖКХ Алексей КОЗЛОВ стремительно не покинул свой пост в конце прошлого года, то всех последовавших телодвижений и не произошло бы. Но судьба в данном случае оказалась справедлива, и вполне возможно, именно за «косяк» с обустройством разворотной площадки для школьного автобуса в деревне Киселево чиновник поплатился своей должностью. В конце концов, за бесцельную трату бюджетных средств и наплевательское отношение к деревенским школьникам и их родителям кто-то должен был ответить.

Как бы там ни было, в результате этого ухода была запущена реакция перемещения кадров. На освободившийся пост район «подтянул» балабановского чиновника - заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства Алексея СТЕПАНОВА. Следовательно, его место освободилось, но восполнить это пробел столь же оперативно не получилось. А потому глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ оставался без своего главного помощника больше месяца.

С СОСЕДНЕЙ ВЕТКИ

В коридорах балабановской администрации все это время в полный голос говорили о том, что вакантное место займет депутат Михаил ИВАНОВ. С учетом острого дефицита квалифицированных руководящих кадров в Боровском районе, выбора практически и не было. Зато у Михаила Александровича - опыт руководства предприятием и председательства в думской комиссии по городскому хозяйству.

Тем не менее, весь декабрь дальше разговоров дело не шло, и Иванов не торопился слагать полномочия, дарованные ему жителями его избирательного округа. Заявление о добровольном решении перестать представлять интересы горожан он написал только в конце декабря, после того, как Гордума собралась на последнее в 2017 году официальное заседание представительного органа. И только 9 января Вячеслав Парфенов на рабочей планерке представил Иванова как своего нового заместителя.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Стоит отметить, что теперь уже бывшие коллеги Михаила Александровича его заявление официально еще не рассматривали. Но председатель Гордумы Сергей СУДАКОВ не видит в сложившейся ситуации никакого казуса, заявляя, что закон допускает подобную ситуацию, тем более что данный вопрос будет внесен в повестку дня первого январского заседания ГД - в последний четверг месяца.

То, что формально Иванов уже не депутат, подтвердила и юрист Гордумы Елена МИХАЙЛОВА. Сделав отсылку к п. 10, ст.40 № 131-ФЗ, она заметила, что заявление о досрочном сложении полномочий автоматически освобождает депутата от его представительской миссии. Так что предстоящее рассмотрение вопроса на официальном заседании не что иное, как формальное принятие к сведению.

Заставить остаться на прежнем месте экс-депутата Иванова никто не вправе. Разве что моральный фактор - доверие избирателей, но им Михаил Александрович пожертвовал. Утешением в данном случае для округа, от которого он был избран, может являться разве что особое отношение главы администрации Вячеслава Парфенова к микрорайону улицы Дзержинского, адреса которого ежегодно появляются в плане работ благоустройства.

ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА

На ближайшей комиссии по городскому хозяйству депутатам предстоит решить, кто станет ее председателем? Среди возможных кандидатур - Николай ГУСЕВ и Дмитрий ГУСЬКОВ. С большей долей вероятности можно предположить, что предпочтение отдадут второй персоне, поскольку, благодаря владению ООО «Динас-Сервис», у Дмитрия Витальевича имеется большой опыт благоустройства города.

Кроме того, теперь заседания ГД по таким важным вопросам, как изменения в Устав и принятие бюджета, депутатам пропускать нежелательно даже по уважительной причине, поскольку в противном случае в представительном органе попросту не будет кворума для принятия решений. Для положительного исхода по самым важным вопросам требуется две трети голосов от установленной численности представительного органа - шестнадцати депутатов. Да и голосование по другим вопросам теперь делает мнение каждого народного избранника чуть ли не золотым.

ОСОБЫЙ СЧЕТ

Люди суеверные непременно сделают акцент на том, что теперь за столом Гордумы осталось всего тринадцать депутатов из шестнадцати, победивших на выборах в сентябре 2014 года. Сначала округ №3 лишился одного из своих представителей в результате скоропостижной смерти Анатолия ПАВЛОВА. Затем округ №1 остался с двумя депутатами из трех после ухода Павла ГРАНКОВА в Районное Собрание. И вот теперь с округом №4 расстался Михаил ИВАНОВ. В результате представительный орган Балабанова обрел не совсем веселое число представителей.

Заметим, что «чертова дюжина» во многих странах считается несчастливым числом. В свое время в Европе даже существовала профессия «четырнадцатого гостя», которого специально приглашали за стол, дабы избежать числа «13». Но в случае с балабановской ГД этот вариант не пройдет.

Как прокомментировала юрист Гордумы Елена Михайлова, с точки зрения законодательства ни округ №4, ни весь представительный орган города в целом не нуждается в «доборе» депутата. А потому дорабатывать полуторагодовалый срок все народные избранники будут в этом составе - «чертовой» дюжиной.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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