Тяга к спорту

Юные футболисты из Совьяков могут остаться без тренировок?

Приобщение молодежи к здоровому образу жизни в нашей стране считается одним из приоритетных направлений, но лучше любых агитаций и призывов этому способствует появление новых футбольных полей, тренажерных залов и т.д.

Если же говорить о нашем районе, то здесь основные спортивные объекты расположены, конечно, в Боровске, однако это не значит, что соседние сельские поселения не ведут в этом плане никакой работы. Например, появившаяся не так давно в Совьяках футбольная площадка пользуется у местных жителей огромной популярностью.

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Чтобы построить в Совьяках футбольную площадку, местной администрации пришлось потратить на это три миллиона рублей, что для скромного бюджета поселения - огромная сумма. Но назвать эти траты необоснованными не поворачивается язык, ведь достаточно посмотреть, сколько людей ежедневно приходят сюда побегать с мячом, чтобы понять важность наличия в населенном пункте хоть какой-то спортивной инфраструктуры. И в Совьяках теперь она тоже есть. Конечно, весьма скромная, но хотя бы такая: площадка с тренажерами и небольшое футбольное поле. Тем не менее, некоторые жители хотят большего и считают, что их поселению этого явно недостаточно.

- Нашим ребятам просто некуда податься! Таких полей должно быть в каждой деревне по несколько штук! - говорит обратившийся к нам пенсионер Павел Васильевич. - Я вот смотрю на своего внука, и сердце кровью обливается - куда же ему пойти позаниматься, чтобы не ходить просто так без дела?!

Конечно, то, что пока удалось сделать - лишь малая часть того, что должно быть, однако, как рассказал глава администрации СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ, он намерен продолжать уделять данному направлению особое внимание. В частности, теперь в его планах стоит создание по соседству с футбольным полем еще одной уличной площадки с силовыми тренажерами.

ДЕТЕЙ ТРЕНИРУЮТ ЭНТУЗИАСТЫ

Тем не менее, даже в эти морозные дни спортивная жизнь в Совьяках сконцентрирована возле футбольного поля. Причем приезжают сюда играть и команды из соседних населенных пунктов, в том числе из Боровска. Также вот уже второй год в поселении существует детская футбольная команда, недавно, кстати, выигравшая престижный турнир в Сочи. Правда их дальнейшие перспективы пока не понятны, поскольку тренеры, работающие с местными детьми, делают это на одном энтузиазме и не получают у администрации зарплату. Говорить в этой ситуации об организации полноценного тренировочного процесса очень сложно, и будут ли здесь продолжаться регулярные тренировки - большой вопрос.

- Тренеры приезжают к нам на добровольных началах, то есть бесплатно. Это увлеченные ребята, которые тратят свое личное время на то, чтобы помочь нам привлечь детей к спорту, - отмечает Николай Константинович.

По его словам, местные власти пока просто не имеют права оплачивать этим энтузиастам их труд, поскольку для официальной тренерской деятельности существуют строгие требования, касающиеся образования и квалификации. Положение дел таково, что даже создать учреждение, в структуру которого можно включить футбольное поле, в поселении не могут, точнее, просто не имеют на это права. Рассуждать в этой связи о развитии спорта в поселении, конечно, очень непросто.

- Это учреждение должно быть районным. Сами его создать мы не в состоянии, к тому же это будет просто неэффективно. Оно может быть где-нибудь в Балабаново, где проживают много людей, а у нас население - всего тысяча человек. Но мы готовы передать эту площадку кому угодно, лишь бы она действительно приносила пользу. Причем мы готовы ее обслуживать сами, что и делаем сейчас, - рассказал Николай Константинович.

ФОК СОВЬЯКАМ НЕ ПОМОЩНИК?

Между тем, нельзя не отметить тот факт, что с недавнего времени начал функционировать боровский ФОК, который территориально расположен ближе к Совьякам, нежели к основной части Боровска. Казалось бы, такое удачное стечение обстоятельств может сыграть на руку в решении этой проблемы, однако никакой сопричастности к новому спортивному комплексу в поселении не ощутили.

- Пока особого взаимодействия у нас нет, хотя мы к этому готовы. В частности, мы обращались к ним, чтобы нам выделили тренера по футболу, но на данный момент у них нет такой возможности, - сетует Николай Галенков.

Количество занимающихся в ФОКе детей постепенно растет, и, как рассказал его директор Михаил БИДА, сегодня здесь уже проводят тренировки около 700 юных спортсменов, притом, что всего это сооружение рассчитано примерно на 1000 человек. Так что небольшой запас тех, кто может пополнить учреждение, еще есть. Это же касается и тренерского состава, где основная комплектация тоже завершена.

- У нас остались штатные места для наиболее квалифицированных и заслуженных мастеров. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими тренерами, и если они согласятся, то возьмем их к себе, - рассказал Михаил Владимирович.

Набор в секции идет полным ходом по всем направлением - где-то более активно, а где-то чуть менее, в зависимости от популярности и сезонности того или иного вида спорта. Что касается привлечения тренеров ФОКа к работе с детьми вне стен данного учреждения, то, по его словам, этот процесс уже идет - правда пока он касается лишь нескольких боровских детских садов. А вот у тренера ФОКа по футболу уже занимаются более 90 человек, и дать ему дополнительную нагрузку уже будет сложно.

- Брать просто массовостью в ущерб результату я считаю тоже не совсем правильным, - признался Михаил Владимирович.

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

Как отметил Михаил Бида, он не против более активного привлечения детей из Совьяков, поскольку боровский ФОК имеет районный статус, а значит, рассчитан не только на боровчан. Однако найти еще одного специалиста для работы с юными футболистами из Совьяков - задача не из легких, тем более, что, как уже отмечалось, к квалификации тренера сегодня применяются весьма жесткие требования.

- В детско-юношеской спортивной школе может тренировать только человек, имеющий высшее педагогическое физкультурное образование, - подчеркнул Михаил Бида.

Поэтому о подключении боровского ФОКа к решению проблемы организации тренировок ребят из соседнего поселения речи пока не идет. И несмотря на успехи местной детской футбольной команды, Николай Галенков говорит о ее перспективах с осторожностью:

- Вопрос со спортом у нас пока буксует. Когда люди работают на безвозмездной основе, строить какие-то планы очень сложно.

Так что остается надеяться, что те усилия, что уже были вложены в юных футболистов из Совьяков, не пройдут бесследно, и команда продолжит радовать своими победами, а спортивные руководители и чиновники найдут способ, чтобы поддержать их рвение и обеспечить им нормальный тренировочный процесс.

Константин ЕРЕМЕНКО

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