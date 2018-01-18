Кривское начинает новый год без долгов!

Прошлый год для администрации СП Кривское получился весьма успешным: мало того, что на территории поселения удалось осуществить немало мероприятий по благоустройству, так еще и в новый, 2018-й год местная власть вступила без кредиторской задолженности. Как признаются чиновники, такого здесь не было уже давно.

Казалось бы, в Кривском привыкли к тому, что к концу года накапливается до миллиона рублей долгов перед теми или иными предприятиями. Однако в этот раз, несмотря на все экономические трудности и ограниченность бюджета, глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО с удовлетворением отмечает, что сельское поселение никому не должно. По его словам, такой успех достигнут благодаря нескольким составляющим.

- Первое - это, конечно, работа всей нашей команды, поэтому большое ей спасибо. Без профессионализма наших сотрудников нам бы этого не удалось. Второе - плотное взаимодействие с администрацией Боровского района, которая помогла и консультациями, и финансово, потому что нами было реализовано много проектов, и только собственных средств МО на это точно бы не хватило. Третье - оптимизация расходов, тем более что у нас на порядок увеличились доходы, - рассказал Алексей Максименко.

Увеличение казны связано, прежде всего, с переназначением земельных участков из сельскохозяйственной зоны в промышленную, что влечет дополнительные налоговые поступления. Причем Максименко уверен, что в этом году ситуация с налогами будет еще лучше, и нынешний успех администрации будет не исключением, а нормой.

Еще одно значительно подспорье, помогающее Кривскому решать свои финансовые вопросы, - деятельность местных крупных предприятий, которые чувствуют свою социальную ответственность и спонсируют на территории поселения ряд крупных проектов. Местный бюджет, таким образом, получает возможность значительно экономить на своих расходах.

- Я думаю, что впредь мы не только не будем заканчивать год с долгами, но и сможем накопить себе финансовую подушку. Это позволит ставить более амбициозные задачи. В этом году мы окончательно закроем проблему с водоотведением, существующую в таких населенных пунктах, как Климовское, Писково, Шемякино. А затем сосредоточимся на благоустройстве, чем, собственно говоря, уже начали заниматься. Например, закуплено оборудование для новых детских площадок, - пояснил Алексей Витальевич.

В целом же, по словам Максименко, завершение года без долгов для администрации Кривского - весьма позитивный психологический фактор, поскольку это значит, что теперь можно смотреть на свои планы более уверенно и не оглядываться назад.

Константин ЕРЕМЕНКО

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