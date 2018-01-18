Ко Дню города балабановцам сделают подарок

Через полгода в Балабанове будут праздновать очередной День рождения города. К этой дате, совпадающей с Днем независимости России, муниципалитет планирует порадовать горожан подарком, который существенно упростит им жизнь.

К 12 июня в доме № 1 на ул. Боровской собираются открыть второе в городе отделение МФЦ на пять окон. Первый многофункциональный центр появился весной 2017 года в удаленном микрорайоне ул. Дзержинского. Получается, что жителям основной части города сегодня проще доехать за электронными услугами в Кабицыно. Однако если планы чиновников вновь не нарушит неисполнительный подрядчик, то балабановцы смогут сэкономить на дороге и времени.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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