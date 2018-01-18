18.01.2018

Ко Дню города балабановцам сделают подарок



Через полгода в Балабанове будут праздновать очередной День рождения города. К этой дате, совпадающей с Днем независимости России, муниципалитет планирует порадовать горожан подарком, который существенно упростит им жизнь.

К 12 июня в доме № 1 на ул. Боровской собираются открыть второе в городе отделение МФЦ на пять окон. Первый многофункциональный центр появился весной 2017 года в удаленном микрорайоне ул. Дзержинского. Получается, что жителям основной части города сегодня проще доехать за электронными услугами в Кабицыно. Однако если планы чиновников вновь не нарушит неисполнительный подрядчик, то балабановцы смогут сэкономить на дороге и времени.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Общество»

Жителей Обнинска призывают начать процедуру банкротства

Куда уходят деньги?

Родительская школа возобновила свою работу после многолетнего перерыва!

Администрация Боровска надеется, что горожане станут добрее

Были бы руки, а работа найдется

Корпоративная солидарность?
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
19
января
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление