Житель Ульяновского района систематически обворовывал своих коллег

В Боровском районе полицейские завершили расследование уголовного дела по факту нескольких эпизодов краж личного имущества, произошедших на территории местного Дома отдыха. Корпуса данного объекта были задействованы в качестве общежития для работников одного из строительных промышленных объектов. В номерах сотрудники проживали по нескольку человек.

Такое соседство не для всех оказалось безобидным. Как считают в ОМВД по Боровскому району, житель Ульяновского района воспользовался отсутствием соседей по комнате и украл ноутбук стоимостью 20 тыс. рублей, принадлежащий одному из его коллег. Свою добычу он позже продал неизвестным гражданам на вокзале города Балабаново.

Похоже, успех в своей незаконной наживе только вдохновил мужчину, и уже на следующий день он украл у своих соседей несколько маек, шорты, флакон туалетной воды и деньги в сумме 10 тысяч рублей. В общей сложности нанесенный ущерб потянул на 19 тыс. рублей. Правда, позже вор понял, что на личных вещах коллег денег не заработаешь, а потому выкинул их, а вот деньги потратил, как душе было угодно.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полицейские смогли раскрыть эти кражи, предотвратив тем самым возможное продолжение криминальных приключений жителя Ульяновского района. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Ну и ну!»