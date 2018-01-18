18.01.2018

Полицейские изъяли у таксиста героин



Оперуполномоченные подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Боровскому району выявили факт незаконного хранения запрещенных веществ. На основании этого следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ в отношении 42-летнего жителя Балабанова.

Как сообщает пресс-служба ОМВД по Боровскому району, мужчина заранее попал в поле зрения полицейских, поскольку у них имелось основание полагать, что он может быть причастен к хранению запрещенных препаратов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в машине такси, откуда попытался выкинуть сверток с порошкообразным веществом. Однако его действия были задокументированы сотрудниками полиции.

Химическое исследование, проведенное экспертами, показало: вещество содержит в своем составе наркотическое средство диацетилморфин (героин) массой 6,09 г. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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