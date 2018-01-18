Торговый муравейник

Центр Ермолина рискует превратиться в большой рынок?

Начиная с весны прошлого года жители Ермолина могут наблюдать возле здания администрации высокий забор, которым обнесен расположенный по соседству участок. Для наиболее оживленного места в городе такая картина выглядит не самой приглядной, однако ее будущие контуры пока тоже окутаны туманом.

Вполне возможно, когда наконец-то эти ограждения будут убраны, взору жителей предстанет очередная торговая точка, которых здесь, к слову, и так огромное количество.

ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК

Вопрос с земельным участком на улице 1 Мая в самом центре города тянется уже не один год. Еще при руководстве муниципалитетом Натальей ГУСАКОВСКОЙ он был приобретен в частную собственность и с тех пор постоянно возникают слухи о том, что его вот-вот застроят. Тем не менее, пока воз и ныне там, что вполне понятно. Администрация, жилые дома, магазины, остановка окружают маленький клочок земли со всех сторон, поэтому если на нем вдруг появится вместительный торговый центр, то это вполне может означать транспортный коллапс, ведь уже сейчас автомобилистам здесь порой негде приткнуть свои машины.

Но вряд ли стоит надеяться на то, что лакомый кусок останется пустым - не для того же его, в конце концов, покупали. И действительно, владелица участка Юлия БРИТАРЕВА при прошлом градоначальнике Олеге ЗАПОЛЬСКОМ уже выходила на администрацию с предложением возвести двухэтажное здание торгового центра на 400 квадратных метров, однако так и не встретила понимания в лице Олега Константиновича и градостроительной комиссии.

Проблема заключалась не только в отсутствии парковки, но и в коммуникациях, которыми всюду пронизана данная территория. Это и отопление, и канализация, и силовой кабель линии электропередач. Поэтому ни о каком фундаменте не может идти и речи, хотя изначально Юлия Игоревна намеревалась сделать даже цокольный этаж.

Ситуация такова, что при невозможности проложить нормальное водоотведение даже открыть здесь кафе будет весьма затруднительным, не говоря уже о невозможности иметь достаточно пространства для погрузки и выгрузки товаров.

В ОКРУЖЕНИИ МАГАЗИНОВ?

Для предпринимателя этот расположенный в самом выгодном месте участок сродни чемодану без ручки - хочется его обустроить, чтобы он, наконец, начал приносить прибыль, а как это сделать, непонятно. В итоге, Юлия Бритарева вышла на градостроительную комиссию при новом главе администрации Евгении ГУРОВЕ с идеей установить одноэтажный офисно-торговый павильон на 150 квадратных метров, что должно сократить количество парковочных мест, а также избавить от необходимости проводить раскопки, которые могли бы задеть коммуникации.

На этот раз ее предложение не было категорически отвергнуто, и Юлию Игоревну попросили подготовить соответствующий проект, а также получить все технические условия по подключению воды, электричества и т.д. Вот только не превратит ли это окончательно центр Ермолина в один большой муравейник с многочисленными торговыми вывесками и магазинами, похоже, никто особо не задумывался.

Тем не менее, не все члены комиссии были воодушевлены настойчивостью Юлии Игоревны. Среди них оказалась почетный житель города и ветеран системы образования Алла ЖИЛИНСКАЯ.

- Я не знаю, зачем вообще нужно было продавать эту землю. Теперь мы смотрим на это безумными глазами и не знаем, что делать. Я категорически против, и мое мнение, а также других членов комиссии совпадало с мнением Запольского, а какую сторону займет Гуров, мы пока не знаем, - призналась Алла Михайловна.

Как призналась Алла Жилинская, она чувствует, что, в отличие от своего предшественника, Евгений Гуров настроен в этом вопросе не столь категорично, поэтому вероятность того, что мэрия в скором времени окажется полностью в окружении торговых объектов, сегодня достаточно высока.

- Если в Москве центр расчищают и наводят там красоту, то у нас все наоборот - палатка на палатке, - вздыхает Алла Михайловна.

Впрочем, сам Евгений Александрович заверил нас, что все решения по столь непростому объекту будут приниматься только строго в рамках закона и градостроительного кодекса.

- Для нас главное, чтобы это было допустимых размеров и вписывалось в облик города, а также, чтобы здесь было благоустроенно и чисто, а не стоял бы просто забор, - пояснил Евгений Гуров.

Теперь участникам местной градостроительной комиссии остается ждать того момента, когда им представят проект предполагаемого павильона, после чего им предстоит либо одобрить его, либо проголосовать против.

Константин ЕРЕМЕНКО

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