Пьяный мужчина избил приятеля

Алкоголь, как известно, - зло, которое порой стирает границы. Вот и на этот раз в Боровском районе мирно начинавшиеся посиделки под бутылочку вылились в уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ОМВД по Боровскому району, 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома избил своего знакомого, который на десять лет младше его.

В результате потерпевший был госпитализирован, а несдержанный подозреваемый доставлен в отдел полиции, где и сознался в содеянном.

Отдел дознания ОМВД России по Боровскому району возбудил по данному факту уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По завершении расследования материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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