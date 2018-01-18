18.01.2018

Пьяный мужчина избил приятеля



Алкоголь, как известно, - зло, которое порой стирает границы. Вот и на этот раз в Боровском районе мирно начинавшиеся посиделки под бутылочку вылились в уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ОМВД по Боровскому району, 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома избил своего знакомого, который на десять лет младше его.

В результате потерпевший был госпитализирован, а несдержанный подозреваемый доставлен в отдел полиции, где и сознался в содеянном.

Отдел  дознания ОМВД России по Боровскому району возбудил по данному факту уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По завершении расследования материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Криминал»

Полицейские изъяли у таксиста героин

Криминальный дуэт обчистил шесть машин в Балабанове

Ермолинец поплатится за любовь к алкоголю

В Балабанове воруют из гаражей и питьевых автоматов

В Боровском районе начали «денежную реформу»

В гости за золотишком
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
19
января
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление