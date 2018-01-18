18.01.2018

Администрация Боровска надеется, что горожане станут добрее



В конце минувшего года в Калужской области стартовала новая благотворительная акция, призванная стать постоянной в каждом муниципалитете региона. По инициативе губернатора Анатолия АРТАМОНОВА в торговых точках стали появляться так называемые «Полки добра». В отличие от прежней идеи, когда помощь нуждающимся гражданам оказывали владельцы магазинов, принять участие в этой акции может любой калужанин. Все, что требуется для этого, - проявить немного милосердия и щедрости к тем, кто действительно в этом нуждается: купить любой товар в магазине, где установлены «Полки добра», и оставить его на них.

Однако поддержать благотворительную инициативу главы региона в Боровском районе готовы оказались далеко не все. К примеру, в Балабанове сетевой магазин «Магнит» отказал в размещении на своих площадях таких полок, а в Боровске навстречу пошел только один предприниматель - владелица магазина «Надежда» на ул. Ленина Татьяна КАРНОВА.

- Конечно, хотелось бы, чтобы благотворительность стала частью нашей жизни, чтобы каждый человек мог проявить свои лучшие качества и помочь тем, кто нуждается в такой поддержке, - делится Татьяна Жоржевна.

По наблюдениям директора магазина, граждане, для которых эту помощь организовывали, зачастую смущаются ею воспользоваться. Поэтому продавцам приходится самим предлагать своим посетителям взять нужный товар с «Полки добра» бесплатно.

Между тем, администрация Боровска напоминает, что аналогичное место для помощи малоимущим гражданам оборудовано и на продуктовом рынке, расположенном по ул. Володарского.

«Полки добра» могут пополнять сами покупатели, для которых необременительно вместо одной буханки хлеба купить две или оплатить лишнюю пачку чая для одинокой бабушки. Надеемся, что идея покажется хорошей для боровчан, которые готовы помочь незнакомому человеку, не имеющему средства на данный момент купить себе определенные продукты. Возможно, проявят инициативу и поставщики продуктов, которые тоже могут оставлять на полке еду. А если благородные помыслы найдут широкий отклик среди горожан, то, возможно, акцию поддержат и другие магазины города» - говорится в обращении администрации муниципалитета к своим горожанам.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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