Комфортно жить не запретишь

В Балабанове начертят перспективу.

В этом году Балабаново во второй раз примет участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», по которой за федеральные деньги муниципалитет вновь сможет благоустроить дворовые пространства и общественные территории.

Однако, в отличие от предыдущего года, теперь архитектору города Всеволоду НЕРУШЕВУ предстоит поработать на перспективу, подготовив проекты, реализовывать которые предстоит в недалеком будущем.

СПИСОК ЗАДАЧ

О том, что участие в этом госпроекте помогло вдохнуть вторую жизнь в разрушенные и неуютные дворы города, говорит итог работы. Нельзя сказать, что «первый блин» оказался без изъяна, но выводы, в частности в отношении экопарковок, профильная комиссия вместе с администрацией сделали и уже успели поработать над составлением конкретных задач.

В последнем квартале 2017 года в городе утвердили план работ на этот год. Согласно ему, благоустройство дворовых территорий с одновременным межеванием земли и передачей ее в совместную собственность жителей многоэтажек пройдет по следующим пяти адресам: ул. Лесная, 10-а; двор между домами ул. Гагарина, 8 и ул. Лесная, 16; ул. Дзержинского, 98; ул. Боровская, 7; ул. Московская, 8. Кроме того, в 2018 году подготовят проект масштабного благоустройства огромного дворового проезда на ул. Московской вдоль домов №№ 2, 3, 6, 9, 10, 14, реализация которого запланирована на 2019-2020 гг.

УЗКИЕ СРОКИ

В администрации уже прозвучала команда до 25 января подготовить итоговый карта-план по работе над комфортом, а не позднее 30 января осметить все предполагаемые работы. К этому времени городская комиссия, работающая по контролю над проектом, должна еще раз встретиться с жителями благоустраиваемых дворов и уточнить все нюансы предстоящих переделок, чтобы в процессе работы подрядной организации у граждан не появлялись неожиданные идеи, как это случилось в первый год осуществления программы в Балабанове.

Столь сжатые сроки сотрудникам администрации установили неспроста. В апреле муниципалитет планирует определиться с подрядчиками по итогам электронных торгов, чтобы сразу после праздника труда - в мае те смогли приступить к выполнению заданий.

ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Обустройство дворовых территорий по программе предполагает передачу земли в общедомовую собственность. Это означает, что в последующем граждане за свой счет будут содержать и ремонтировать появившиеся на их территории объекты. Во дворе дома № 2/1 на ул. 50 Лет Октября данное обстоятельство вылилось в желание граждан ограничить допуск «чужих» детей на свою игровую площадку. В такой ситуации руководству города остается только вести переговоры с собственниками и просить их не перегибать палку. Одновременно с этим муниципалитет работает над созданием зон отдыха, которые будут доступны всем без оговорок.

В числе реализуемых проектов - сквер на ул. Гагарина. Осенью прошлого года там торжественно открыли детскую и спортивную площадки. Тем не менее, повторное торжество с открытием ожидает данный объект и в 2018 году, когда будет завершена вторая очередь строительства с созданием тротуаров, цветников и установкой лавочек для отдыха.

МЕНЯЯ ИМИДЖ

Но если «гагаринский» проект идет по накатанной, то в отношении других территорий архитектору Всеволоду Нерушеву только предстоит напрячь фантазию. Он уже получил задание подготовить проекты на перспективу, чтобы в этом году можно было подсчитать примерную стоимость грядущих переделок, призванных кардинально изменить убогий вид самых заброшенных пустырей города.

В первую очередь Всеволоду Александровичу предстоит начертить проект сквера на пустыре ул. Лесной, который группа депутатов в первый год своего созыва отстояла под идею «народного парка», не дав построить на этом месте очередную типовую коробку под МФЦ. Следующей работой архитектора станет пространство на ул. Коммунальной рядом со Школой искусств. Там, после очистки территории от самозахвата под огороды и сараи, появилось свободное место. На нем планируется создать зону отдыха и на смену старому посадить молодой яблоневый сад.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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