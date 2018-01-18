С расчетом на приоритетный фонд

В Балабанове готовы помочь водоканалу деньгами.

Больше года назад балабановский муниципалитет передал все свое имущество по водоотведению и водоснабжению в собственность ГП «Калугаоблводоканал». Правда, порой в городе обнаруживаются небольшие провалы в состоявшейся процедуре переуступки права.

Однако в основном идею, инициированную областным руководством и заключавшуюся в том, чтобы все водные объекты находились в руках одной региональной организации, в этом городе осуществили.

СНАБЖЕНЦЫ ПОНЕВОЛЕ

Не в первый раз вспомним, что, принимая такое решение, местный парламент терзали смешанные чувства. С одной стороны, городской бюджет освобождался от содержания изношенных коммуникаций, но с другой - терял возможность оперативного реагирования в сложных ситуациях.

В первый год отношения между городом и ГП строились очень сложно. Ситуация доходила до того, что муниципальные власти заявляли о намерении забрать обратно отданное имущество, поскольку «Калугаоблводоканал» безобразно реагировал на нескончаемые проблемы с канализованием в городе. Собственно, «вонь» от этого противостояния, которая порядком отравляла жизнь не только жителям Балабанова, но и соседнего совхоза Боровский, дошла до верхних уровней власти. В итоге это вылилось в кадровые перестановки на госпредприятии, в том числе и в его местном представительстве, и, как следствие, в решение вонючей проблемы.

В настоящее время отношения с «водяными» у чиновников из балабановской администрации потеплели. Но назвать их продуктивными язык вряд ли повернется. До сих пор ожидать реакции на проблемные ситуации приходится порой по нескольку дней. И это при том, что муниципалитет продолжает брать на себя уже совсем не принадлежащую ему функцию снабженца местного представительства ГП «Калугаоблводоканал»: то технику найдет для проведения земляных работ, то вовсе - трубы на замену прогнившим.

ГНИЕТ И ВАЛИТСЯ

В начале 2018 года в Балабанове решили уточнить итоговый план работ водного предприятия на территории муниципалитета. Причем, в первую очередь здесь ожидают услышать подтверждение намерений по замене трубы канализационного коллектора на ул. Энергетиков, который не первый год отравляет своей вонью жизнь обитателям дома №6/8. Если «водяные» не нарушат ранее достигнутых договоренностей, то дом, в котором долгие годы располагалась городская поликлиника, сможет расправить легкие и задышать полной грудью.

Однако, помимо «трубного» вопроса, у администрации имеется еще один, куда более масштабный - реконструкция станции обезжелезивания, работающей на город.

В настоящее время, как заметил замглавы по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ, там «все гниет и валится». И это только внешнее состояние спецобъекта, на который чиновник предложил отправиться комиссионно, чтобы сделать фотографии, а позже изложить состояние дел с иллюстрациями руководству госпредприятия. При этом Михаил Александрович заметил, у него нет намерения «топить» местное представительство «Водоканала», просто проблемой пора заниматься, и такое обращение, по его мнению, должно помочь в этом.

КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ

Глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ своего заместителя поддержал и даже высказал намерение оказать в очередной раз финансовую поддержку ГП. В частности здесь готовы профинансировать ремонт крыши станции обезжелезивания, которая сейчас находится в аварийном состоянии, чтобы потом собственник объекта смог приступить к ремонту оборудования. Выполнить эти работы исполнительная власть города намеревается через Фонд приоритетных проектов, который в конце 2017 года был создан в Боровском районе по инициативе Ильи ВЕСЕЛОВА. Балабаново в текущем году должно внести в этот фонд долю в сумме около 7 млн рублей, а потому на часть внесенных средств чиновники и намерены претендовать.

В какую сумму обойдется ремонт крыши фонду, который будет существовать благодаря складчине, пока неизвестно.

Однако, учитывая, что ранее глава администрации Боровского района Илья Веселов заявлял, что в 2018 году силами нового проекта, похожего на кассу взаимопомощи, будут решены практически все проблемы с водоснабжением и водоотведением в поселениях, можно надеяться, что часть средств получит и Балабаново. Но, как бы там ни было, намерения руководства города еще должны найти отклик в сердцах и планах ГП «Калугаоблводоканал».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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